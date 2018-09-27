Сенцов стал кандидатом на Сахаровскую премию Европарламента

Всего фракциями и группами депутатов Европарламента было предложено выдвинуть на премию имени Сахарова восемь человек и неправительственных организаций, посвятивших свою жизнь и деятельность защите принципов демократии и фундаментальных прав в мире. После обсуждения все предложения вошли в список, передает Deutsche Welle.