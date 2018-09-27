Сенцов стал кандидатом на Сахаровскую премию Европарламента

Украинский режиссер Олег Сенцов стал одним из кандидатов на премию Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год. Презентация кандидатур состоялась в четверг, 27 сентября, в Брюсселе на совместном заседании комитета по иностранным делам и подкомитета по правам человека. Кандидатуру Сенцова выдвинула Европейская народная партия (ЕНП) - самая крупная фракция Европарламента.
Всего фракциями и группами депутатов Европарламента было предложено выдвинуть на премию имени Сахарова восемь человек и неправительственных организаций, посвятивших свою жизнь и деятельность защите принципов демократии и фундаментальных прав в мире. После обсуждения все предложения вошли в список, передает Deutsche Welle.
Три финалиста будут определены путем голосования на аналогичном совместном заседании комитета и подкомитета 9 октября. Общая конференция председателей фракций Европарламента примет решение по кандидатуре лауреата и объявит его 25 октября в Страсбурге. Церемония вручения премии состоится также в Страсбурге - 12 декабря на пленарной сессии Европейского парламента.