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Школ все меньше, вопросов все больше

Школа. Иллюстративное фото

Число школ в Латвии стремительно сокращается - только в Риге за двадцать лет прошло более 160 "оптимизаций". За этим словом - объединение, закрытие и реорганизация, а вокруг него - тревожные слухи и домыслы. Останутся ли школы в регионах? Хватит ли их через пять или десять лет? Что будет с качеством образования? Есть ли в сокращении какая-то логика? О том, почему это вовсе не заговор, уничтожающий латвийские школы - в материале TVNET+. 

Если вам кажется, что за последние двадцать никогда не было закрыто так много школ за один год - то вы совершенно правы.

Ежегодные оптимизации в 2018-2024 годах

Согласно проекту реформ МОН от 2023 года, в ближайшие годы реформа коснется порядка 60 школ (около одной десятой), причем в ряде самоуправлений Латгале будет ликвидирована половина средних школ.

Так, в Резекненском крае останется лишь одна средняя школа вместо шести.

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