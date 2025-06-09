Липину интересно Cамый грустный результат этих выборов

Пусть и позже, чем ожидалось, но мы узнали, кто же будет управлять столицей Латвии и всеми остальными городами и краями нашей страны. Что ж, настало время анализа: чего нам ждать в ближайшие годы, какие уроки стоит вынести партиям и к чему стоит готовиться перед выборами в Сейм (а они уже в следующем году)?