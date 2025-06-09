Липину интересно Cамый грустный результат этих выборов

Пусть и позже, чем ожидалось, но мы узнали, кто же будет управлять столицей Латвии и всеми остальными городами и краями нашей страны. Что ж, настало время анализа: чего нам ждать в ближайшие годы, какие уроки стоит вынести партиям и к чему стоит готовиться перед выборами в Сейм (а они уже в следующем году)?
Видео: Партии ожидают результатов выборов
Росликов надоедает, "Суверенная власть" - новый любимчик?
В тех же предвыборных опросах три "русские" партии: "Стабильности!", "Суверенная власть" и "Согласие" шли рядом. Более того, по последним данным, партия Алексея Росликова даже вырвалась вперед, обойдя "Новое Единство" действующего мэра столицы.
Но реальные результаты отличаются принципиально. Партия "Стабильности!" прошла в Рижскую думу, но получила лишь 6,9% голосов избирателей. А вот у "Суверенной власти" аж 12,1%! Это особенно показательно в сравнении с выборами в Сейм 2022 года - тогда именно на рижских участках "Стабильности!" получила 9,15% голосов, а "Суверенная власть" - лишь 5,02%.
Однако за три года все изменилось принципиально. И я думаю, что дело в личности Алексея Росликова.