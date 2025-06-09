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Какую сделку могли бы заключить Трамп и Путин

Российский ядерный арсенал. Иллюстративное фото

​Подходы президента США Дональда Трампа к России определяются его стремлением положить конец российской войне против Украины. Но у администрации есть шанс добиться прогресса по другом неотложному вопросу национальной безопасности - контроль над ядерными вооружениями. Напомним, что, вернувшись в этом году к власти, Трамп тут же призвал к переговорам с Россией и Китаем о "денуклеаризации... в очень больших масштабах".

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в СНВ-III (включая его положения о проверках) из-за поддержки Америкой Украины. Спустя несколько месяцев США ответили правовыми контрмерами, по сути, зеркально повторявшими действия России.

Хотя администрация тогдашнего президента Джо Байдена пыталась взаимодействовать с Кремлем по вопросам стратегической стабильности, Путин отверг эти попытки, заявив, что Америка может не надеяться на стратегическую стабильность, если она будет стремиться к "стратегическому поражению" России в Украине.

Однако ситуация изменилась. После вступления Трампа в должность произошел мало кем замеченный сдвиг: Путин призвал к двустороннему взаимодействию по вопросу о контроле над вооружениями, при этом он не стал выдвигать в качестве предварительного условия полное прекращение американской военной помощи Украине.

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