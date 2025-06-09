Какую сделку могли бы заключить Трамп и Путин

Подходы президента США Дональда Трампа к России определяются его стремлением положить конец российской войне против Украины. Но у администрации есть шанс добиться прогресса по другом неотложному вопросу национальной безопасности - контроль над ядерными вооружениями. Напомним, что, вернувшись в этом году к власти, Трамп тут же призвал к переговорам с Россией и Китаем о "денуклеаризации... в очень больших масштабах".
В феврале 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в СНВ-III (включая его положения о проверках) из-за поддержки Америкой Украины. Спустя несколько месяцев США ответили правовыми контрмерами, по сути, зеркально повторявшими действия России.
Хотя администрация тогдашнего президента Джо Байдена пыталась взаимодействовать с Кремлем по вопросам стратегической стабильности, Путин отверг эти попытки, заявив, что Америка может не надеяться на стратегическую стабильность, если она будет стремиться к "стратегическому поражению" России в Украине.