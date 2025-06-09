Какую сделку могли бы заключить Трамп и Путин

​Подходы президента США Дональда Трампа к России определяются его стремлением положить конец российской войне против Украины. Но у администрации есть шанс добиться прогресса по другом неотложному вопросу национальной безопасности - контроль над ядерными вооружениями. Напомним, что, вернувшись в этом году к власти, Трамп тут же призвал к переговорам с Россией и Китаем о "денуклеаризации... в очень больших масштабах".