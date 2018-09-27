«Это он, Толя», — сказала на условиях анонимности женщина, с которой Чепига близко общался в школьные годы. Она отметила, что также узнала его по голосу — ранее Чепига выступал на телеканале RT. Женщина отметила, что может сказать о Чепиге только положительно: «Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был».

Другая жительница села сообщила корреспонденту газеты, что Чепига после окончания военного вуза был на «секретной службе в горячих точках». Она рассказала, что видела Чепигу последний раз около 10 лет назад. Женщина не смогла узнать в фотографиях Чепиги, опубликованных в СМИ, своего знакомого: «Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие».