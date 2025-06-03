LDz начал строительство временной платформы на станции Торнякалнс

Государственная акционерная компания Latvijas dzelzceļš (LDz) начала строительство временных пассажирских платформ на железнодорожной станции Торнякалнс, подтвердили представители LDz агентству LETA.
Планируется, что на станции Торнякалнс будут построены три временные платформы. Уже со среды, 4 июня, планируется начать обслуживание пассажиров на первой из построенных LDz временных платформ.
LDz сообщает, что в течение шести месяцев компания планирует построить временные приподнятые пассажирские платформы на 16 станциях.
Необходимость временных решений возникла на станциях, модернизация которых запланирована в рамках проекта Rail Baltica, реализация которого задерживается.
Это девять станций: Центральная станция Риги, Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Вагону парк, Яняварты, Даугмале, Саласпилс и Саулкалне.
Кроме того, решения для более удобной посадки в поезда требуются еще на шести станциях: Румбула, Дарзини, Цена, Инчупе, Кудра и Кайбала. Эти станции не были включены в проект модернизации платформ, так как их планировалось закрыть из-за низкого пассажиропотока.
Также временные платформы необходимы на железнодорожной станции Валмиера, чтобы обеспечить посадку в поезда эстонского железнодорожного оператора Elron на одном уровне, когда начнутся рейсы между Тарту и Ригой.
LDz отмечает, что в зависимости от загруженности и конфигурации каждой конкретной станции будет построено от одной до четырех временных приподнятых платформ. Строительство будет проводиться поэтапно - в тех местах, где быстрее будет получено согласование от Государственной железнодорожной технической инспекции.
Как уже сообщалось, ранее LDz планировала завершить строительство временных платформ на 16 станциях к середине этого года.
В рамках проекта модернизации платформ уже доступны приподнятые платформы на 31 станции из 48, включенных во второй этап проекта. Планируется, что до конца года подрядчики должны сдать в эксплуатацию оставшиеся 17 модернизированных платформ.
Однако руководитель LDz Артис Гринбергс в интервью агентству LETA признал, что на линии Айзкраукле в этом году новые платформы введены в эксплуатацию не будут.
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