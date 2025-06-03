LDz начал строительство временной платформы на станции Торнякалнс

Планируется, что на станции Торнякалнс будут построены три временные платформы. Уже со среды, 4 июня, планируется начать обслуживание пассажиров на первой из построенных LDz временных платформ.

LDz сообщает, что в течение шести месяцев компания планирует построить временные приподнятые пассажирские платформы на 16 станциях.

Необходимость временных решений возникла на станциях, модернизация которых запланирована в рамках проекта Rail Baltica, реализация которого задерживается.

Это девять станций: Центральная станция Риги, Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Вагону парк, Яняварты, Даугмале, Саласпилс и Саулкалне.

Кроме того, решения для более удобной посадки в поезда требуются еще на шести станциях: Румбула, Дарзини, Цена, Инчупе, Кудра и Кайбала. Эти станции не были включены в проект модернизации платформ, так как их планировалось закрыть из-за низкого пассажиропотока.

Также временные платформы необходимы на железнодорожной станции Валмиера, чтобы обеспечить посадку в поезда эстонского железнодорожного оператора Elron на одном уровне, когда начнутся рейсы между Тарту и Ригой.

LDz отмечает, что в зависимости от загруженности и конфигурации каждой конкретной станции будет построено от одной до четырех временных приподнятых платформ. Строительство будет проводиться поэтапно - в тех местах, где быстрее будет получено согласование от Государственной железнодорожной технической инспекции.

Как уже сообщалось, ранее LDz планировала завершить строительство временных платформ на 16 станциях к середине этого года.

В рамках проекта модернизации платформ уже доступны приподнятые платформы на 31 станции из 48, включенных во второй этап проекта. Планируется, что до конца года подрядчики должны сдать в эксплуатацию оставшиеся 17 модернизированных платформ.

Однако руководитель LDz Артис Гринбергс в интервью агентству LETA признал, что на линии Айзкраукле в этом году новые платформы введены в эксплуатацию не будут.

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