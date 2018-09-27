Лондон: Россия дорого заплатила за отравление Скрипалей

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сообщил, что у него состоялся "открытый обмен мнениями" с российским коллегой Сергеем Лавровым по делу об отравлении в Солсбери бывшего агента российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Соответствующее заявление Хант сделал в четверг, 27 сентября, в интервью Sky News.

Британский министр назвал недопустимым тот факт, "что Россия отдала приказ двум агентам Главного разведывательного управления (ГРУ) применить химическое оружие на британской территории".

Хант добавил, что если "в кулуарах Кремля задумываются о том, был ли разумен" этот шаг с отравлением, то, наверняка, "недоумевают" из-за реакции Запада. "Они заплатили очень высокую дипломатическую цену", - подчеркнул Хант.

Лавров: Позиция Лондона - это "детский сад"

При этом министр предостерег российские власти от продолжения нынешнего внешнеполитического курса: "Они должны понять, что Россия не будет чувствовать себя спокойно, если они будут вести себя подобным образом".

Ранее Лавров назвал позицию Лондона по делу Скрипалей "детским садом", высказав мнения, что недавние заявления британского премьера Терезы Мэй на этот счет "нарушают положения трех или четырех конвенций".