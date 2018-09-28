Работники центров соцопеки проведут восьмичасовую забастовку

По его прогнозам, в голодовке могут принять участие около 1000 работников.

Йиргенсонс сообщил, что Минблаг планирует увеличить зарплаты работников социальных центров всего на 25 евро, и это слишком мало.

Эти люди выполняют тяжелую работу, но получают минимальную зарплату,

поэтому прирост должен быть как минимум на 100 евро.

Также профсоюз будет ждать, какие решения в отношении работников центров социальной опеки будут приняты в связи с бюджетом будущего года.

Министр благосостояния Янис Рейрс ранее на заседании комиссии Сейма по социальным делам и труду сообщил, что Минблаг запросил в бюджете 2019 года дополнительно 6,4 млн евро на повышение зарплат работникам государственных центров социальной опеки. В 2020 году эта сумма составит 8,1 млн евро, в 2021 году и в последующие годы - по 16 млн евро.