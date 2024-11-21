Речь Путина транслировалась в Telegram-канале Кремля.

Диктатор заявил, что "Орешник" является одной из новейших российских баллистических ракет среднего радиуса действия. Он заявил, что российская армия не содержащей ядерную боеголовку гиперзвуковой баллистической ракетой нанесла удар по объекту военной промышленности в украинском городе Днепр.

Путин утверждал, что сейчас сбить эти ракеты невозможно.

"Ракеты атакуют цель со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено", - заявил Путин.

Российский диктатор сказал, что удары 21 ноября стали ответом на нанесенные 19 и 21 ноября украинскими вооруженными силами удары по Брянской и Курской областям ракетами США ATACMS и ракетами Storm Shadow Великобритании и Франции.

Кроме того, Путин заявил, что Россия использовала "Орешник" еще и потому, что США планируют производить и развертывать новые ракеты среднего и короткого радиусов действия.

Уже сообщалось, что Россия сегодня утром не использовала для атаки на Днепр межконтинентальную баллистическую ракету, а экспериментальную баллистическую ракету среднего радиуса действия.

"Россия, может быть, пытается использовать эту возможность, чтобы попытаться запугать Украину и ее сторонников, но это не будет решающим фактором игры в этом конфликте", - сказал американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

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