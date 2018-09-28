The Telegraph сообщила о третьем участнике покушения на Скрипалей

Британским спецслужбам удалось установить его личность, однако имя подозреваемого пока не разглашается. Как сообщает издание, он проводил разведку и помогал планировать покушение, пишет DW.com.

Третий фигурант приезжал в Солсбери еще до того, как двое других участников преступления привезли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на территорию Великобритании.

26 сентября, Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя одного из двух подозреваемых в отравлении Скрипалей - Анатолий Чепига. Как говорятся в расследовании, он является полковником ГРУ. Ранее он фигурировал в СМИ как "Руслан Боширов".

Позднее журналисты газеты "Коммерсант" побывали в родном селе Чепиги. Собеседники издания в селе Березовка Амурской области признали в Боширове Анатолия Чепигу, семья которого долгое время там жила. Настоящее имя другого предполагаемого участника преступления в Великобритании, Александра Петрова, пока не обнародовано.

РФ заплатила "очень высокую дипломатическую цену" из-за дела Скрипалей

Ранее в четверг, 27 сентября, глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что у него состоялся "открытый обмен мнениями" с российским коллегой Сергеем Лавровым по делу об отравлении Скрипалей. Хант назвал недопустимым тот факт, "что Россия отдала приказ двум агентам ГРУ применить химическое оружие на британской территории".