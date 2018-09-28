В Малайзии исламский суд жестоко наказал проститутку

«Несмотря на то, что в деле нет пострадавшей стороны, действия женщины оказали негативное влияние на общество, она распространяла заболевания, передающиеся половым путем, и подала плохой пример молодежи», — сказал прокурор Мохамад Абдулла.

30-летняя мать-одиночка, которую исламская полиция задержала в одном из отелей ранее в сентябре, оправдывала себя тем, что начала заниматься проституцией, чтобы обеспечить своего ребенка. Алиментов от бывшего мужа она не получала. Ее все же приговорили к шести месяцам заключения и шести ударам палкой. Штат Тренгану, где было совершено преступление, управляется Малайзийской Исламской Партией, передает Lenta ru.