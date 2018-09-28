Фото и видео: самолет промахнулся мимо посадочной полосы и сел на воду

Инцидент произошел в с самолетом Boeing 737 государственной авиакомпании Папуа – Новой Гвинеи Air Niugini.

В социальных сетях появились видеоролики и фотографии полузатонувшего самолета и лодок, которые поспешили на помощь пассажирам и экипажу в лагуну Чуук.

На борту самолета было 36 пассажиров и 11 членов экипажа. Серьезно никто не пострадал, однако всех доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

«В Air Niugini могут подтвердить, что все находившиеся на борту люди смогли безопасно эвакуироваться», - говорится в сообщении компании.

PLANE CRASH / WATER LANDING

Air Niugini #PX73 ended up in the water near Chuuk International Airport, Micronesia. All passengers and crew reported safe. Initial reports indicate the flight was arriving and landed in the water.



📝📷Guam Daily Post pic.twitter.com/H82JeslYxz — Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) September 28, 2018