Фото и видео: самолет промахнулся мимо посадочной полосы и сел на воду

В Микронезии пассажирский самолет вместо аэропорта Вено "приземлился" в лагуне и частично ушел под воду, сообщили местные власти.
Инцидент произошел в с самолетом Boeing 737 государственной авиакомпании Папуа – Новой Гвинеи Air Niugini.
В социальных сетях появились видеоролики и фотографии полузатонувшего самолета и лодок, которые поспешили на помощь пассажирам и экипажу в лагуну Чуук.
На борту самолета было 36 пассажиров и 11 членов экипажа. Серьезно никто не пострадал, однако всех доставили в больницу для проверки состояния здоровья.
«В Air Niugini могут подтвердить, что все находившиеся на борту люди смогли безопасно эвакуироваться», - говорится в сообщении компании.
PLANE CRASH / WATER LANDING— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) September 28, 2018
Air Niugini #PX73 ended up in the water near Chuuk International Airport, Micronesia. All passengers and crew reported safe. Initial reports indicate the flight was arriving and landed in the water.
📝📷Guam Daily Post pic.twitter.com/H82JeslYxz
В транспортной службе Папуа – Новой Гвинеи сообщили, что начато расследование, на место происшествия будут отправлены эксперты.