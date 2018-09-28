Сб, 29.09.2018
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Фото и видео: самолет промахнулся мимо посадочной полосы и сел на воду

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Lennuvälja asemel laguuni maandunud reisilennuk.

ФОТО: SOCIAL MEDIA / REUTERS / Scanpix

В Микронезии пассажирский самолет вместо аэропорта Вено "приземлился" в лагуне и частично ушел под воду, сообщили местные власти.

Инцидент произошел в с самолетом Boeing 737 государственной авиакомпании Папуа – Новой Гвинеи Air Niugini.

В социальных сетях появились видеоролики и фотографии полузатонувшего самолета и лодок, которые поспешили на помощь пассажирам и экипажу в лагуну Чуук.

На борту самолета было 36 пассажиров и 11 членов экипажа. Серьезно никто не пострадал, однако всех доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

«В Air Niugini могут подтвердить, что все находившиеся на борту люди смогли безопасно эвакуироваться», - говорится в сообщении компании.

В транспортной службе Папуа – Новой Гвинеи сообщили, что начато расследование, на место происшествия будут отправлены эксперты.

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