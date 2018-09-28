В Сингапуре власти выплатят гражданам полмиллиарда долларов

Отмечено, что одноразовая выплата для жителей была предусмотрена в бюджете Сингапура на 2018 год. Ее размер будет зависеть от уровня их дохода.

Так, если в 2017 году гражданин заработал не более 28 тыс. сингапурских долларов ($20,4 тыс.), то он получит 300 сингапурских долларов ($219,2). Если его доход не превышает 100 тыс. сингапурских долларов ($73,09 тыс.), то получит 200 сингапурских долларов ($146,1), а все, кто заработал больше, смогут рассчитывать на выплату в 100 сингапурских долларов ($73), передает Korrespondent.net.