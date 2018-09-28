Работники соцопеки проводят голодовку. Минблаг обещает плюс 95 евро "на руки"

В 2019 году повышение зарплат могло бы составить требуемые работниками центров соцопеки 100 евро в месяц до вычета налогов, но сумма повышения будет зависеть от группы зарплат и категории работников, отметила она.

В 2020 году зарплаты могут быть повышены в среднем на 181 евро в месяц или 124 евро "на руки", в 2021 году - на 361 евро или 249 евро в месяц "на руки".

Минблаг уже подал предложения о выделении дополнительного финансирования в рамках приоритетных мер, чтобы обеспечить постепенное повышение зарплат работникам госцентров соцопеки до 100% от размера максимальной месячной зарплаты.

На 2019 Минблаг запросил на эти цели 6,4 млн евро, на 2020 год - 8,1 млн евро, на 2021 и последующие годы - по 16 млн евро.

На поддержку государственных центров социальной опеки, в которых содержатся дети, Минблаг запросил еще 600 тыс. евро.

Как сообщалось, пятницу, 28 сентября, работники государственных центров социальной опеки проводят восьмичасовую голодовку с требованием повысить им зарплаты по меньшей мере на 100 евро.