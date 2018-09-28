"Копенгагенская полиция в связи с текущим расследованием разыскивает черный Volvo V90, зарегистрированный в Швеции, с регистрационным номером ZBP 546. В транспортном средстве, вероятно, находятся три человека, которые обвиняются в серьезном преступлении", - говорилось в сообщении полицейских.

Сотрудники полиции также попросили не пытаться вступить в контакт с теми, кто находится в этой машине, и проинформировать полицию о том, где ее видели.

Шведское издание Aftonbladet, ссылаясь на анонимный источник в полиции, сообщило, что это дело, скорее всего, связано с похищением человека.

Сообщалось, что Дания закрыла мост через пролив Эресунн, связывающий Копенгаген и город Мальмё в Швеции, и мост через пролив Большой Бельт между датскими островами Фюн и Зеландия, а также остановила сообщение паромов со Швецией и ФРГ.

Закрытие мостов привело к длинным очередям из автомашин на подъезде к ним, сообщила LETA.

"Единственное, что я могу сказать, что мы закрыли мост по просьбе полиции", - ситуацию прокомментировал представитель компании, обслуживающей мост через пролив Эресунн.

Спустя некоторое время мосты, вокзалы и паромные переправы открыли. По сообщениям СМИ, дорожные пути были закрыты не более двух часов.

Датское радио TV2 сообщило, что на шоссе из города Роскилле на востоке острова Зеландия замечен полицейский вертолет и полицейские собаки.

Напомним, Зеландия - самый крупный остров Дании, на котором расположена столица Дании Копенгаген.