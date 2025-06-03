В Латвии могут ввести учет пользователей SIM-карт с предоплатой

Кроме того, незарегистрированные SIM-карты широко применяются преступниками для предоставления нелегальных услуг, распространения наркотиков, а также при совершении преступлений в киберсреде и незаконной вербовке людей.

Согласно данным Госполиции, в среднем около 30% расследуемых преступлений совершаются с использованием незарегистрированных SIM-карт, причем этот показатель продолжает расти.

По последним данным полиции, доля преступлений с применением незарегистрированных SIM-карт выросла уже до 40% от всех зарегистрированных происшествий. Кроме того, чем серьезнее планируемое преступление, тем чаще злоумышленники прибегают к использованию незарегистрированных SIM-карт. Наиболее распространенным видом преступлений с применением таких карт является мошенничество.

Регистрация SIM-карт также поможет уменьшить число ложных угроз о минировании, снизить уровень мошенничества, отмывания преступно нажитых средств и оборота наркотических веществ, ограничить незаконное использование специальных технических устройств - беспилотников, GPS-трекеров, скрытых камер и прослушивающих устройств, с помощью которых ведется слежка за объектами критической инфраструктуры и людьми, прогнозирует МВД.

Используя анонимные карты с доступом к интернету, преступники активируют приложения для скрытой коммуникации, а затем извлекают карту, продолжая связь по беспроводным соединениям. Это значительно расширяет возможности для лиц, угрожающих государственной безопасности, скрывать свою личность и уничтожать улики.