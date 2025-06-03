В Латвии могут ввести учет пользователей SIM-карт с предоплатой

Для сокращения уровня преступности Министерство внутренних дел (МВД) предлагает ввести обязательную регистрацию пользователей предоплаченных мобильных SIM-карт, сообщили в ведомстве.
МВД уже разработало и направило на рассмотрение в другие министерства поправки к Закону об электронных коммуникациях, предусматривающие обязательную регистрацию конечных пользователей предоплаченных услуг мобильной связи. В министерстве убеждены, что подобная мера поможет не только предотвратить преступления, но и значительно облегчит их раскрытие и расследование.
Цель поправок - установить обязанность для операторов электронных коммуникаций сохранять данные о конечных пользователях предоплаченных услуг, а сами пользователи должны будут предоставлять свои идентификационные данные. За невыполнение этой обязанности предлагается ввести административную ответственность.
Как пояснили в министерстве, начиная с 2020 года в Латвии постоянно растет количество телефонного мошенничества. Организуя и совершая преступления, злоумышленники зачастую используют SIM-карты, которые меняют ежедневно вместе с мобильными устройствами, а иногда замена SIM-карт происходит даже несколько раз в день.
Также МВД указало, что преступления могут совершаться и с помощью SIM-карт, предназначенных исключительно для выхода в интернет. Такая ситуация существенно осложняет и замедляет оперативную деятельность и досудебное расследование.
На практике Госполиция неоднократно фиксировала случаи использования незарегистрированных SIM-карт для совершения преступлений - для анонимной связи, незаконной слежки за объектами и людьми, распространения нелегального контента, в том числе материалов с сексуальным насилием над детьми и защищенной информации.
Кроме того, незарегистрированные SIM-карты широко применяются преступниками для предоставления нелегальных услуг, распространения наркотиков, а также при совершении преступлений в киберсреде и незаконной вербовке людей.
Согласно данным Госполиции, в среднем около 30% расследуемых преступлений совершаются с использованием незарегистрированных SIM-карт, причем этот показатель продолжает расти.
По последним данным полиции, доля преступлений с применением незарегистрированных SIM-карт выросла уже до 40% от всех зарегистрированных происшествий. Кроме того, чем серьезнее планируемое преступление, тем чаще злоумышленники прибегают к использованию незарегистрированных SIM-карт. Наиболее распространенным видом преступлений с применением таких карт является мошенничество.
Регистрация SIM-карт также поможет уменьшить число ложных угроз о минировании, снизить уровень мошенничества, отмывания преступно нажитых средств и оборота наркотических веществ, ограничить незаконное использование специальных технических устройств - беспилотников, GPS-трекеров, скрытых камер и прослушивающих устройств, с помощью которых ведется слежка за объектами критической инфраструктуры и людьми, прогнозирует МВД.
Используя анонимные карты с доступом к интернету, преступники активируют приложения для скрытой коммуникации, а затем извлекают карту, продолжая связь по беспроводным соединениям. Это значительно расширяет возможности для лиц, угрожающих государственной безопасности, скрывать свою личность и уничтожать улики.
Как отмечают в МВД, с учетом современной геополитической ситуации количество стран, вводящих обязательную регистрацию SIM-карт, постоянно растет. В 2021 году такое требование действовало уже в 157 странах мира. В ЕС обязательная регистрация не применяется лишь в Нидерландах, Ирландии, Дании, Португалии, Финляндии, Чехии, Эстонии, Латвии, на Кипре, в Словении, Румынии и Хорватии.
С 1 января 2025 года аналогичная система вступит в силу и в Литве. На данный момент в Евросоюзе активно обсуждается вопрос о введении единой системы обязательной регистрации SIM-карт.
Для реализации этой инициативы МВД предлагает дополнить Закон об электронных коммуникациях новой нормой, согласно которой оператор связи имеет право запросить у конечного пользователя идентификационные данные, а пользователь обязан предоставить оператору при приобретении SIM-карты свое имя, фамилию, персональный код или название организации, регистрационный номер и адрес - по аналогии с порядком, который уже действует для абонентов с постоплатой услуг.
Кроме того, торговым компаниям, продающим SIM-карты, придется указывать номер проданной карты и связывать его с идентификационными данными покупателя.
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