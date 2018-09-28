В родильном отделении больницы Страдыня родились тройняшки
28 сентября 2018, 19:20
В родильном отделении Клинической университетской больницы Паула Страдыня 27 сентября родились тройняшки - два мальчика и девочка, сообщается на сайте больницы.
Семьям, в которых родилась тройня, государство оказывает единовременную материальную помощь, выплачивая социальное пособие из средств на непредвиденные расходы. С 2014 года его сумма составляет 8538 евро после уплаты налогов.
В этом году единовременное социальное пособие выплачено трем семьям, в которых родились тройняшки.