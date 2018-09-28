Сб, 29.09.2018
Панцирь рака нашли, причем... рака уже вареного. Лето в самом деле, было жарким, но... не до кипящей же воды, чтоб пресноводным ракам свариться прямо в заливе... Так что явно это закуску к пиву на пляж принесли... Татьяна Одыня, журналист TVNET

В родильном отделении больницы Страдыня родились тройняшки

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Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/LETA

В родильном отделении Клинической университетской больницы Паула Страдыня 27 сентября родились тройняшки - два мальчика и девочка, сообщается на сайте больницы.

Семьям, в которых родилась тройня, государство оказывает единовременную материальную помощь, выплачивая социальное пособие из средств на непредвиденные расходы. С 2014 года его сумма составляет 8538 евро после уплаты налогов.

В этом году единовременное социальное пособие выплачено трем семьям, в которых родились тройняшки.

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