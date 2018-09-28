Песков: Информации о присвоении Анатолию Чепиге звания Героя России нет
28 сентября 2018, 19:45
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает присвоение полковнику ГРУ Анатолию Чепиге звания Героя России.
"Такой информации [о награждении Чепиги — прим. "Медуза"] у меня нет", — заявил Песков, подчеркнув, что сообщения о присвоении звания Героя России человеку с таким именем и фамилией "были проверены".
Дмитрий Песков — о схожести Руслана Боширова и Анатолия Чепиги. Цитата:
"Все эти рассуждения, кто на кого похож... У нас по Красной площади до сих пор бегают десять Сталиных и пятнадцать Лениных. И все чрезвычайно похожи на оригиналы".