Сб, 29.09.2018
Что, вы считаете, что у нас есть партии?!.. Да нет у нас партий. Это группы по интересам Абрам Клецкин, доктор искусствоведения, профессор

Песков: Информации о присвоении Анатолию Чепиге звания Героя России нет

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: kadrs no video

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает присвоение полковнику ГРУ Анатолию Чепиге звания Героя России.

"Такой информации [о награждении Чепиги — прим. "Медуза"] у меня нет", — заявил Песков, подчеркнув, что сообщения о присвоении звания Героя России человеку с таким именем и фамилией "были проверены".

  • Bellingcat и The Insider утверждают, что Анатолию Чепиге в 2014 году было присвоено звание Героя России. Указы о таких наградах подписывает президент.
  • В материалах расследования была опубликована фотография монумента в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), где имя Чепиги упоминается в списке выпускников — Героев России.
  • ДВОКУ золотыми буквами выбило его имя у памятника Рокоссовскому.

Дмитрий Песков — о схожести Руслана Боширова и Анатолия Чепиги. Цитата:

"Все эти рассуждения, кто на кого похож... У нас по Красной площади до сих пор бегают десять Сталиных и пятнадцать Лениных. И все чрезвычайно похожи на оригиналы". 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ