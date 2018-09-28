Песков: Информации о присвоении Анатолию Чепиге звания Героя России нет

Дмитрий Песков — о схожести Руслана Боширова и Анатолия Чепиги. Цитата:

"Все эти рассуждения, кто на кого похож... У нас по Красной площади до сих пор бегают десять Сталиных и пятнадцать Лениных. И все чрезвычайно похожи на оригиналы".