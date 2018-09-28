В порту Палдиски грузовик с латвийскими номерами почти соскользнул в море ВИДЕО
28 сентября 2018, 21:02
В порту Пыхьясадам в Палдиски, Эстония, в четверг вечером, 27 сентября, грузовик почти соскользнул с парома в море, сообщает rus.postimees. У грузовика были латвийские номера. Предлагаем видео очевидца.
Капитан порта Пыхьясадам Хейко Раамат не смог в пятницу вечером прокомментировать инцидент и порекомендовал обратиться к операторской компании. Но диспетчер компании сообщил, что фирма этим инцидентом не занимается.
Опубликовавший видео водитель грузовика считает, что причиной произошедшего могла стать поломка креплений парома или водитель латвийского грузовика слишком поторопился и начал съезжать на берег без разрешения.
Осторожно, некоторые видеокадры содержат ненормативную лексику!