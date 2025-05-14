На Видземском шоссе перекроют участок у Лорупского оврага

Движение будет перенаправлено на объездную дорогу - подъезд к Лорупскому оврагу (V96) протяженностью 1,7 километра.

LVC информирует, что начаты строительные работы на участке шоссе от Сигулдского отделения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) до перекрестка улиц Юдажу и Рудольфа Блауманя в Сигулде, а также проводится обновление покрытия подъездной дороги к Лорупскому оврагу. На участках строительства установлено ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы включают реконструкцию Видземского шоссе от Сигулдского отделения CSDD до железнодорожного путепровода общей протяженностью 3,5 километра, где будет обновлено основание дорожного полотна и асфальтовое покрытие. Кроме того, для улучшения движения на улице Кална в Сигулде будет создано кольцевое движение.

На виадуке через овраг будет демонтирована существующая и построена новая конструкция проезжей части - технические тротуары, гидроизоляция, деформационные швы и барьеры безопасности, а также устранены повреждения пролетных и опорных конструкций, возникшие в процессе эксплуатации. Виадук был построен в 1968 году.