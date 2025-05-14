На Видземском шоссе перекроют участок у Лорупского оврага

С 20 мая и до осени на Видземском шоссе (A2) в районе Лорупского оврага будет закрыто движение транспорта на участке от виадука через овраг до улицы Кална в Сигулде, сообщают представители государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Движение будет перенаправлено на объездную дорогу - подъезд к Лорупскому оврагу (V96) протяженностью 1,7 километра.
LVC информирует, что начаты строительные работы на участке шоссе от Сигулдского отделения Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) до перекрестка улиц Юдажу и Рудольфа Блауманя в Сигулде, а также проводится обновление покрытия подъездной дороги к Лорупскому оврагу. На участках строительства установлено ограничение скорости до 50 км/ч.
Работы включают реконструкцию Видземского шоссе от Сигулдского отделения CSDD до железнодорожного путепровода общей протяженностью 3,5 километра, где будет обновлено основание дорожного полотна и асфальтовое покрытие. Кроме того, для улучшения движения на улице Кална в Сигулде будет создано кольцевое движение.
На виадуке через овраг будет демонтирована существующая и построена новая конструкция проезжей части - технические тротуары, гидроизоляция, деформационные швы и барьеры безопасности, а также устранены повреждения пролетных и опорных конструкций, возникшие в процессе эксплуатации. Виадук был построен в 1968 году.
Также на участке от железнодорожного путепровода до перекрестка улиц Юдажу и Рудольфа Блауманя протяженностью 2,13 километра будет обновлено асфальтовое покрытие как на дороге, так и на тротуарах. На обоих участках будут очищены канавы и водопропускные трубы, обновлены автобусные остановки, дорожные знаки и съезды, а также нанесена горизонтальная разметка.
LVC указывает, что после завершения строительных работ подъездная дорога к оврагу, которая во время реконструкции моста будет использоваться как объездной путь, будет приведена в порядок и закрыта для движения тяжелого автотранспорта.
Водопропускная труба, расположенная на этой дороге, будет обновлена, в том числе будут устранены дефекты и повреждения, возникшие в процессе эксплуатации. Труба была построена в первой половине XIX века и ранее реконструировалась в 1994 году. Это четвертая историческая водопропускная труба в сети LVC, которая будет обновлена.
Строительные работы выполняет дорожно-строительная компания SIA Binders на сумму 6,884 миллиона евро с учетом налога на добавленную стоимость, а строительный надзор осуществляет SIA Firma L4. Проект финансируется из государственного бюджета.
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