Поигрались и выбросили? К лесникам прибился прирученный исхудавшый рысенок

"Набирает вес, становится упитанной и играется", - говорит представитель зоопарка. Сюда самка дикого зверя попала в плохом состоянии: она была худой, ослабленной и "полной паразитов". Какой была бы ее судьба в ином случае - остается только догадываться. Одно ясно: привыкший к людям, выброшенный на улицу или заблудившийся, рысенок погиб бы.

Она прибилась к людям в середине сентября и вела себя странно - людей не боялась, давала себя погладить и взять на руки. Местных удивило столь нетипичное для рыси поведение, ее сфотографировали и связались со специалистом Велгой Витолой из Лигатненского заповедника. Она подтвердила: животное пришло от людей и на воле погибнет.

Рысенку повезло - работник леса Янис Клиджанс не остался неравнодушным и отвез его в Ригу.

"В таком возрасте ей еще нужно мамино молоко. Хотя малышка на карантине, ей не скучно - в вольере полно игрушек. Она не боится чужих людей и нам сразу бросилось в глаза это ее поведение. Нормальный дикий зверь при виде человек бросится бежать и прятаться", - рассказал Лиелкалнс.

Закон о защите животных гласит: диких животных запрещено содержать в неволе. Если вы видите похожую ситуацию или заметили, что животное в беспомощном состоянии - необходимо срочно связаться со специалистами.

Волки, медведи, рыси... Их строго запрещено держать рядом с собой - это животные, на которых особенно строго распространяются критерии по защите. Держать рысенка - это противозаконно! Какими были помыслы тех людей, которые забрали маленькую рысь к себе - остается только догадываться.

"Если бы люди малышку тогда прогнали - приговорили бы к верной смерти, - делится Витола. - Если кому-то в голову взбредет принести домой маленького милого рысенка, надо считаться с тем, что в один момент из милого котенка превратится в опасного зверя с когтями - лезвиями.

На данный момент в зоопарке проживает семья рысей - Рубин и Камелия, которые этим летом произвели на свет двух детенышей.