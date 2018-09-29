«Это такая игра, где все переступают свои границы и говорят абсолютно обо всем», - сказала 12-летняя Карола (полное имя ребенка известно редакции. - Прим. ред.), по словам которой, похабщина и ужасные разговоры в Growtopia - обычное явление. Девочка отметила, что причина этого весьма простая: никто не знает, кто ты есть на самом деле, поэтому у детей появляется смелость творить глупости.

«Это интернет-игра, никто не знает, кто есть кто. Ты можешь хоть всю свою злобу там выместить, если в реальной жизни не осмеливаешься никому такое сказать»,

- описывает возникающее в игре чувство свободы 14-летний Аксель.

К проявлению гнева провоцирует и то, что Growtopia - игра, где можно собирать себе вещи и воровать их у других. Карола объясняет, что вспыхивают конфликты из-за отобранных и не возвращенных в игре вещей.

Но, по словам Акселя, не только игра виновата в конфликтах между детьми - ссоры, сквернословие и издевательства всегда были популярны среди эстонцев. Он во время игр наблюдал за общением американцев, которые были гораздо вежливее.

«Много раз обзывали шлюхой», - приводит пример Карола, как эстонцы общаются между собой в детских играх.

Несмотря на грубые слова, которые не должны быть в лексиконе детей, подростки не понимают, что речь может идти о взрослом человеке, который только использует игровую среду. По словам Акселя, по словесному запасу игрока понятно, что ему около 14 лет или меньше.

Дети пытаются не принимать близко к сердцу сказанное в виртуальном мире. Но об увиденном в игровой среде родителям не рассказывают, и

большинство взрослых даже не подозревают, с каким словарным запасом их отпрыски сталкиваются ежедневно.

Несмотря на это, по мнению самих подростков, у родителей нет особых причин волноваться. Аксель отмечает, что говорящего непристойности игрока можно заблокировать, атакже о нарушителе правил можно сообщить модератору - аккаунты его друзей также закрывали за нецензурную брань. Хотя, по словам мальчика, игру обслуживает достаточно много модераторов, неизвестно, сколько на самом деле человек следит за деятельностью детей в игре, поскольку представители Growtopia не ответили на запрос Postimees.

По словам веб-констебля Андеро Сеппа,

надзор в игре осуществляет поставщик услуги, но большая ответственность также лежит и на родителях.

«Пусть они научат вас, как проходит игра, чтобы у вас было представление, что там происходит», - призывает защитник правопорядка родителей больше общаться со своими детьми.