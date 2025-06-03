В Юрмале состоится грандиозный праздничный концерт

В музыкальной программе Una fiesta de la musica примут участие три всемирно известных тенора, выступающих на лучших оперных сценах - Эдгарас Монтвидас (Edgaras Montvydas), Литва, Липарит Аветисян (Liparit Avetisyan), Армения, и Раймондс Браманис (Raimonds Bramanis), Латвия.

К выступлению оперной дивы Инессы Галанте и выдающихся теноров на праздничном концерте присоединится целая плеяда латвийских и зарубежных звезд: популярная латвийская группа DAGAMBA, блистательный пианист Андрей Осокин, выразительная вокалистка из Эстонии, обладательница широчайшего вокального диапазона, сопрано Элина Нечаева, оперный певец из Узбекистана, бас Женисбек Пиязов. Аккомпанировать участникам концерта в этот вечер будет яркая и эмоциональная австрийская пианистка Грета Эрхартер-Саргсян. Руководить оркестром будет прославленный дирижер Экхарт Вицык (Eckhart Wycik), Германия. Специальный гость - маэстро Раймонд Паулс.

В исполнении ярких, талантливых артистов со сцены прозвучат знаменитые оперные арии и излюбленные публикой мировые музыкальные произведения разных жанров, в том числе джазовые композиции и классические сочинения в неожиданных аранжировках.

На создание музыкальной программы теноров организаторов вдохновили легендарные совместные выступления трех величайших теноров современности (Лучано Паваротти, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго), которые собирали многотысячные залы и стадионы по всему миру. Слушателей ждет блистательное исполнение легендарного репертуара "трех теноров", кроме того, со сцены прозвучат популярные итальянские песни, а также красивейшие неаполитанские мелодии, которые перенесут всех присутствующих в атмосферу сказочной Италии. Эта бесподобная подборка музыкальных произведений покорит каждого слушателя в зале и станет настоящим подарком для всех почитателей прекрасной музыки.

В начале вечера по красной дорожке пройдут известные музыканты, актеры театра и кино, художники, бизнесмены и политики, а также многочисленные приглашенные почетные гости со всего мира и номинанты "Балтийской Премии/Baltic Awards".

Талантливые участники, блистательные исполнители, элегантные гости создадут незабываемое по своей атмосфере мероприятие, которое превратит Юрмалу в латвийскую Ривьеру.