Скончался бывший депутат Верховного Совета Висвалдис Муцениекс

Прощание с Висвалдисом Муцениексом состоится в субботу, 7 июня, в 12:00 в Большом зале крематория по улице Вароню.

Висвалдис Муцениекс родился 16 апреля 1938 года в Валтайкской волости. После учебы в Рижском политехническом институте с 1961 года работал инженером и руководителем проектной группы в Государственном институте проектирования сельского строительства Латвии, а позже - электриком-бригадиром в добровольном пожарном обществе Юрмалы.

Во время движения Атмоды Висвалдис Муцениекс принимал активное участие в создании Движения за национальную независимость (LNNK), в июне 1988 года он стал членом первого совета LNNK и возглавил его юридический отдел. В 1989 года присоединился к Народному фронту Латвии.

В 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Латвии и 4 мая 1990 года проголосовал за восстановление независимости Латвии.

В 2000 году Висвалдис Муцениекс был награжден орденом Трех звезд III степени и памятным знаком за участие в событиях баррикад января 1991 года.