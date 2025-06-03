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Вт, 3.06.2025
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Tautumeitas исполнили известный хит Лауриса Рейникса

В минувшие выходные на "Большом концерте" на эстраде Межапарка с хитом Лауриса Рейникса Es skrienu выступила группа Tautumeitas, ранее блиставшая на "Евровидении". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tautumeitas (@tautumeitas)

Затем девушки выложили видео своего выступления в Instagram, на что отреагировал сам Лаурис Рейникс, похвалив певиц: "Отличная работа, девушки!".

Пост Лауриса Рейникса в Instagram

"Большой концерт" проводится уже четвертый год, собирая на одной сцене артистов разных жанров и приглашая послушать любимые народом мелодии в особых аранжировках. Концертная программа, как обычно, состояла как из известных композиций, так и из неожиданных музыкальных сюрпризов. Публику радовали Eolika, Astro'n'out, Carnival Youth, Very Cool People и Tautumeitas, Жорж Сиксна, Интарс Бусулис, Зигфридс Муктупавелс, Chris Noah, Patrisha, Ozols, оперная певица Сонора Вайце, виолончелист Робертс Баланас и другие. 

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