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Alexandra Nekrasova
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Герой сериала "Сплетница" отведал холодный суп в Вильнюсе

Актер сериала "Сплетница" Эд Вествик, известный по роли Чака Басса посетил Вильнюс, где попробовал знаковое национальное блюдо Литвы — холодный свекольник.

Британский актер находился в Литве, где принимал участие в Comic Con Baltics, крупнейшем мероприятии поп-культуры в странах Балтии.

Эд не только встречался с поклонниками, позировал фотографам и знакомился с местной культурой, но и наслаждался легендарным холодным супом, который является популярным летним блюдом в Литве.

Этот эпизод был увековечен в социальной сети Instagram.

Отметим, что 31 мая в Вильнюсе прошел фестиваль холодного супа. Историки до сих пор спорят, кто изобрел холодный суп — литовцы или латыши, но именно литовцы свое коронное блюдо очень грамотно продвигают.

Менее года назад Эд Вествик стал семейным человеком, женившись на актрисе Болливуда Эми Джексон.

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