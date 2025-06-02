Герой сериала "Сплетница" отведал холодный суп в Вильнюсе

Актер сериала "Сплетница" Эд Вествик, известный по роли Чака Басса посетил Вильнюс, где попробовал знаковое национальное блюдо Литвы — холодный свекольник.
Британский актер находился в Литве, где принимал участие в Comic Con Baltics, крупнейшем мероприятии поп-культуры в странах Балтии.
Эд не только встречался с поклонниками, позировал фотографам и знакомился с местной культурой, но и наслаждался легендарным холодным супом, который является популярным летним блюдом в Литве.
Этот эпизод был увековечен в социальной сети Instagram.
Отметим, что 31 мая в Вильнюсе прошел фестиваль холодного супа. Историки до сих пор спорят, кто изобрел холодный суп — литовцы или латыши, но именно литовцы свое коронное блюдо очень грамотно продвигают.
Менее года назад Эд Вествик стал семейным человеком, женившись на актрисе Болливуда Эми Джексон.
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