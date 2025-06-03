"Всех зрителей из Латвии поздравляю": Долин об успехе фильма "Два прокурора"

"Всех наших зрителей из Латвии поздравляю с огромным успехом", - сказал кинокритик Антон Долин в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм", подводя итоги Каннского фестиваля этого года.
"Действие фильма "Два прокурора" разворачивается в сталинском СССР. Кстати, фильм латвийский в том числе. Там 6 стран-производителей - среди них и Латвия", - заметил он.
Антон Долин указал, что фильм в Каннах не получил какого-то главного приза, но экспертное международное жюри выставило ему высокие оценки наряду с фильмом-победителем Джафара Панахи "Простая случайность":
"Он - победитель. В этом вот критическом жюри".
"Это фильм о войне государства против собственных граждан", - добавил Долин.
Напомним, картина Сергея Лозницы "Два прокурора" снята по одноименной повести репрессированного физика Георгия Демидова. Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Анатолий Белый и Александр Филиппенко. Это история о молодом прокуроре в СССР конца 1930-х годов, который пытается бороться против системы.
Видео: Интервью с Антоном Долиным
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