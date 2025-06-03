Skip to footer
Вт, 3.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

"Всех зрителей из Латвии поздравляю": Долин об успехе фильма "Два прокурора"

Антон Долин

"Всех наших зрителей из Латвии поздравляю с огромным успехом", - сказал кинокритик Антон Долин в интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм", подводя итоги Каннского фестиваля этого года. 

Читайте также

"Действие фильма "Два прокурора" разворачивается в сталинском СССР. Кстати, фильм латвийский в том числе. Там 6 стран-производителей - среди них и Латвия", - заметил он. 

Антон Долин указал, что фильм в Каннах не получил какого-то главного приза, но экспертное международное жюри выставило ему высокие оценки наряду с фильмом-победителем Джафара Панахи "Простая случайность":

"Он - победитель. В этом вот критическом жюри". 

"Это фильм о войне государства против собственных граждан", - добавил Долин.

Напомним, картина Сергея Лозницы "Два прокурора" снята по одноименной повести репрессированного физика Георгия Демидова. Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Анатолий Белый и Александр Филиппенко. Это история о молодом прокуроре в СССР конца 1930-х годов, который пытается бороться против системы.

Видео: Интервью с Антоном Долиным

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти