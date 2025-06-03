"Всех зрителей из Латвии поздравляю": Долин об успехе фильма "Два прокурора"

"Действие фильма "Два прокурора" разворачивается в сталинском СССР. Кстати, фильм латвийский в том числе. Там 6 стран-производителей - среди них и Латвия", - заметил он.

Антон Долин указал, что фильм в Каннах не получил какого-то главного приза, но экспертное международное жюри выставило ему высокие оценки наряду с фильмом-победителем Джафара Панахи "Простая случайность":

"Он - победитель. В этом вот критическом жюри".

"Это фильм о войне государства против собственных граждан", - добавил Долин.

Напомним, картина Сергея Лозницы "Два прокурора" снята по одноименной повести репрессированного физика Георгия Демидова. Главные роли исполнили Александр Кузнецов, Анатолий Белый и Александр Филиппенко. Это история о молодом прокуроре в СССР конца 1930-х годов, который пытается бороться против системы.

Видео: Интервью с Антоном Долиным