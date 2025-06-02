Лайфхак: чтобы огурчики сохранили хруст и свежесть

В огурцах содержится много воды, что осложняет их хранение. Холодильник для них - хорошее место, однако в пластиковом пакете, в котором их принесли из магазина или с базарчика, хранить огурцы не стоит. Вскоре из них начнет выделяться влага, которая образует конденсат, и они начнут подгнивать и покрываться плесенью. А если их просто бросить в ящик для овощей, они быстро станут дряблыми.

Портал The daily meal рекомендует действенный метод.

Огурчики надо тщательно вымыть и высушить: на них не должно оставаться лишней влаги. Затем оберните огурцы в один или два слоя бумажных полотенец, каждый огурец следует завернуть отдельно. Положите огурцы в герметичный пакет, выдавив из него лишний воздух.

Храните в холодильнике, в ящике для фруктов и овощей. Если вы видите, что в пакете образуется влага, замените бумажные полотенца на новые, чтобы влага не начала портить продукты.