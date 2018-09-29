«Свершилось. Приветствуйте новую мадам Малашенко», — написала Рынска под фото с букетами цветов.

Подробности Божена пообещала раскрыть позже. По ее словам, свадьба готовилась тайно.

«Завтра все расскажу. ...А пока спасибо всем. Эту свадьбы мы делали втайне», — написала она.