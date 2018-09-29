Божена Рынска вышла замуж Поздравляем!
29 сентября 2018, 14:48
Блогер Божена Рынска в своем Instagram сообщила, что вышла замуж за политолога Игоря Малашенко.
«Свершилось. Приветствуйте новую мадам Малашенко», — написала Рынска под фото с букетами цветов.
Подробности Божена пообещала раскрыть позже. По ее словам, свадьба готовилась тайно.
«Завтра все расскажу. ...А пока спасибо всем. Эту свадьбы мы делали втайне», — написала она.
Как уже сообщал наш портал, Рынска отдыхала этим летом в Юрмале и в свойственной ей манере раскритиковала сервис в латвийском городе: в частности, присутствие маленьких детей в ресторанах.