Рижский русский театр имени Михаила Чехова приглашает на два уникальных художественных проекта

Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre, в сотрудничестве с «Zuzeum

Новое пространство Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre - уникальный совместный проект Рижского русского театра Михаила Чехова и арт-центра Zuzeum, предлагающий зрителям творческую синергию сценического и визуального искусства в самом сердце Риги.

Это арт-пространство посвящено личности Михаила Чехова - великого актера, режиссера и педагога XX века - и его блестящему методу, по которому работали и до сих пор работают тысячи актеров театра и кино по всему миру.

Опираясь на чеховскую концепцию воображаемого тела, Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre предлагает осмотреть 4 работы Марты Лиепини-Скулме - первой латышской профессиональной женщины-скульптора. Как и Чехов, Лиепиня-Скулме была поистине космополитичной личностью и сочетала в своем искусстве такие разные влияния, как кубизм и африканская скульптура. Ранние работы, отобранные для выставки, представляют тело как выразительную, воображаемую совокупность элементов - то, что Чехов считал ключом к успешной актерской игре.

Цель Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre - вовлечь более широкие слои общества во взаимодействие с искусством, в том числе современным. Новое пространство создано в сотрудничестве с арт-центром Zuzeum, где можно ознакомиться с произведениями современных художников из Латвии и со всего мира. Основу центрa составляет коллекция Зузансов - крупнейшая в мире частная коллекция латвийского искусства, которая включает в себя более 30 000 произведений.

Zuzeum предоставил скульптуры Марты Лиепини-Скулме для Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre, а также оказал содействие Театру Чехова в подготовке и оформлении помещения и экспозиции в целом.