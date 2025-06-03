Рижский русский театр имени Михаила Чехова приглашает на два уникальных художественных проекта

В Риге ожидается открытие двух значимых художественных проектов - выставки "Игра" в Галерее Театра Чехова и Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre в сотрудничестве с Zuzeum.
12 июня, в 11:00, рижане и гости города приглашаются на два важных культурных мероприятия в Рижском русском театре Михаила Чехова - открытие новой экспозиции в Галерее Театра Чехова и презентацию совершенно нового художественного пространства Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre, созданного в сотрудничестве с центром современного искусства Zuzeum.
Выставка Микелиса Мурниекса "Игра" в Галерее Театра Чехова
В Галерее Театра Чехова откроется персональная выставка Микелиса Мурниекса "Игра". Художник фокусируется на лейтмотиве 142-го сезона Театра Чехова - теме любви, - рассматривая ее с точки зрения зависимости и игры. Экспозиция - это рассказ об игре, которая затягивает и не отпускает, манит выигрышем, опьяняет вкусом риска и грозит разорением.
Кинетическая инсталляция Мурниекса воплощает синтез двух аспектов игры - сценического и азартного. Ссылаясь на известное высказывание Шекспира, о том, что весь мир - театр, художник задает провокационный вопрос: "А почему не игровой стол?" Выставка также подчеркивает роль манипуляции в современной реальности, в которой психологические приемы, подобные игре в наперсток, стали частью повседневной жизни. Как сказал Жан Бодрийяр, "если игра нацелена на выигрыш, тогда шулер - единственный настоящий игрок".
Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre, в сотрудничестве с «Zuzeum
Новое пространство Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre - уникальный совместный проект Рижского русского театра Михаила Чехова и арт-центра Zuzeum, предлагающий зрителям творческую синергию сценического и визуального искусства в самом сердце Риги.
Это арт-пространство посвящено личности Михаила Чехова - великого актера, режиссера и педагога XX века - и его блестящему методу, по которому работали и до сих пор работают тысячи актеров театра и кино по всему миру.
Опираясь на чеховскую концепцию воображаемого тела, Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre предлагает осмотреть 4 работы Марты Лиепини-Скулме - первой латышской профессиональной женщины-скульптора. Как и Чехов, Лиепиня-Скулме была поистине космополитичной личностью и сочетала в своем искусстве такие разные влияния, как кубизм и африканская скульптура. Ранние работы, отобранные для выставки, представляют тело как выразительную, воображаемую совокупность элементов - то, что Чехов считал ключом к успешной актерской игре.
Цель Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre - вовлечь более широкие слои общества во взаимодействие с искусством, в том числе современным. Новое пространство создано в сотрудничестве с арт-центром Zuzeum, где можно ознакомиться с произведениями современных художников из Латвии и со всего мира. Основу центрa составляет коллекция Зузансов - крупнейшая в мире частная коллекция латвийского искусства, которая включает в себя более 30 000 произведений.
Zuzeum предоставил скульптуры Марты Лиепини-Скулме для Riga Art Pit-Stop@Chekhov Theatre, а также оказал содействие Театру Чехова в подготовке и оформлении помещения и экспозиции в целом.
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