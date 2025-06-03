Пианист Андрей Осокин призвал к дальнейшей поддержке Украины

Соло-концерт в Украинской национальной филармонии Фото: Publicitātes foto

Пианист признается, что эта поездка стала одной из самых контрастных в его жизни. По дороге он увидел опустошение, вызванное войной, на фоне цветущей весенней украинской природы и Киев, очаровывающей своей красотой. И встретил искренних людей, которые продолжают жить, работать, улыбаться и бороться за свой дом, за своих близких и за свободу своей страны.

Фото: Daiga Bināne

Реалии войны резко напомнили о себе, когда Андрею Осокину и Дайге Бинане пришлось провести свою последнюю ночь в Киеве в спортзале в подвале гостиницы, после того как Россия выпустила по городу баллистические ракеты и сотни беспилотников.

"Эта ночь была особенно страшной. Обломки сбитых беспилотников и ракет упали на жилые дома, супермаркет и другие места, вызвав масштабные пожары. Этот опыт заставил еще более ярко осознать, как мы благодарны за мирное небо над Латвией и как сильно мы хотим еще больше помочь украинцам, чтобы эти ежедневные ужасы закончились для них как можно скорее!" - говорит Дайга Бинане.