Пианист Андрей Осокин призвал к дальнейшей поддержке Украины

Пианист Андрей Осокин вернулся из Украины, куда ездил не только давать концерты, но и оказывать поддержку украинцам, пострадавшим от войны, и укреплять связи с молодыми музыкантами Черниговщины.
Во время поездки Андрей Осокин и представитель Osokinu fonds Дайга Бинане пережили ряд значимых и трогательных событий. Одним из самых душевных моментов стала встреча с молодыми талантами - воспитанниками музыкальных школ Черниговской области, которые принимали участие в мастер-классах по игре на музыкальных инструментах в лагерях в Латвии, организованных фондом.
Встреча состоялась в посольстве Латвийской Республики в Украине, где юные таланты, их педагоги и представители Черниговской областной администрации были тепло встречены послом Латвии в Украине Илгваром Клявой. Во время встречи было подчеркнуто большое значение музыкальных лагерей, которые организует Латвия, для эмоционального и профессионального развития украинских детей в условиях военного времени.
После встречи в посольстве Андрей Осокин дал концерт в частной школе Ukrainian Global School.
Видеорепортаж о поездке. Автор видео - Луизе Анния Залцмане.
Во время поездки состоялся и сольный концерт Андрея Осокина в Национальной филармонии Украины, на котором прозвучала музыка латвийских и украинских композиторов, а также произведения Фредерика Шопена и Людвига ван Бетховена.
Пианист признается, что эта поездка стала одной из самых контрастных в его жизни. По дороге он увидел опустошение, вызванное войной, на фоне цветущей весенней украинской природы и Киев, очаровывающей своей красотой. И встретил искренних людей, которые продолжают жить, работать, улыбаться и бороться за свой дом, за своих близких и за свободу своей страны.
Реалии войны резко напомнили о себе, когда Андрею Осокину и Дайге Бинане пришлось провести свою последнюю ночь в Киеве в спортзале в подвале гостиницы, после того как Россия выпустила по городу баллистические ракеты и сотни беспилотников.
"Эта ночь была особенно страшной. Обломки сбитых беспилотников и ракет упали на жилые дома, супермаркет и другие места, вызвав масштабные пожары. Этот опыт заставил еще более ярко осознать, как мы благодарны за мирное небо над Латвией и как сильно мы хотим еще больше помочь украинцам, чтобы эти ежедневные ужасы закончились для них как можно скорее!" - говорит Дайга Бинане.
После поездки Андрей Осокин подчеркивает, что поддержка Украины крайне необходима: "Люди, с которыми мы встречались, были полны веры, энергии и желания построить лучшее будущее для своих детей. Они меня вдохновили! Они несут на своих плечах тяжесть этой войны, чтобы защитить не только себя, но и всех нас. Эта поездка не закончилась! Это всего лишь одна остановка на пути, который я продолжу. Потому что мы вместе! Сейчас и до победы!".
Андрей Осокин и Osokinu fonds с весны 2022 года стали инициаторами и организаторами множества мероприятий в поддержку Украины. Самым значимым из них является ежегодный фестиваль Осокина "За свободу Украины". За последние три фестиваля в поддержку Украины было собрано почти 74 000 евро, которые пошли на закупку беспилотников, автомобилей, противоракетного оборудования, продуктов питания и других необходимых солдатам и гражданским лицам вещей. Другие мероприятия, организованные Андреем Осокиным и фондом, собрали почти 200 000 евро пожертвований, которые в первую очередь были направлены на закупку более 50 000 саморазогревающихся обедов для фронта. Фонд также является главным организатором музыкальных лагерей в Латвии для учащихся музыкальных школ Черниговской области.
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