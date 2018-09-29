Daily Mail: Скрипаль дважды передавал информацию MI6 с помощью «невидимых» чернил

Согласно выдержкам из работы Урабана, Скрипаль дважды передавал британским спецслужбам секретную информацию при помощи книг. Впервые его супруга Людмила с дочерью Юлей на каникулах в Аликанте передали «старому другу» Скрипаля — сотруднику британской разведки Ричарду Бэгнеллу — подарок от мужа. Как пишет автор, это был роман русского писателя, в котором были сделаны записи «невидимыми» чернилами.

Сообщается, что второй раз Скрипаль также передал «подарок» через супругу, когда та ездила отдыхать в Малагу.