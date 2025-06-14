Видео Женщину четыре года лечили от неправильного вида рака: государство не выплатит компенсацию

Онкологическая пациентка Эвия на портале manabalss.lv инициировала предложение об увеличении срока подачи жалоб на врачебные ошибки. Для самой Эвии такая ошибка чуть не стоила жизни, так как врачи неправильно определили форму ее рака и четыре года лечили ее от другого заболевания. Инспекция здравоохранения отказалась возбуждать дело и компенсировать причиненный вред, сославшись на истечение срока давности, сообщает Lsm.lv со ссылкой на программу Panorāma.
Правильный диагноз поставили случайно
Получить верный диагноз удалось абсолютно случайно. Отправляясь в Литву на трансплантацию костного мозга, Эвия решила взять с собой не только выписки, но и старые стеклянные образцы анализов четырёхлетней давности.
"Бог сказал взять с собой материалы по биопсии, которые были взяты в 2020 году. Я поехала. Вильнюсский онколог сказал: "Не надо было. Но ладно - пусть будет второе мнение". А потом мне позвонили и сказали: "Эвия, у тебя не тот рак, который тебе лечили. У тебя другой рак, другая стадия". И так началась моя борьба с Инспекцией здравоохранения", - рассказывает она.
Больница, где была допущена ошибка, также проводит внутреннее расследование. Эвия не называет ее название, поскольку, по ее словам, там многое делается для улучшения ситуации. Сейчас она продолжает лечение, но уже от действительно поставленного диагноза и с нужными препаратами.
Инспекция здравоохранения отказалась возбуждать дело
В адрес Инспекции здравоохранения были поданы четыре заявления. Все они получили отказ - в возбуждении дела и выплате компенсации. Основание - срок давности.
Жалобу можно подать в течение двух лет после обнаружения вреда, но не позднее трех лет с момента его причинения. Эвия узнала о неправильном диагнозе только через четыре года.
"Этот закон необходимо изменить, чтобы никому не пришлось пережить то, что пришлось пройти мне. Я не видела, как растет мой ребёнок. Я ничего не видела, потому что все это время находилась в больнице", - говорит она.
В Инспекции пояснили, что если срок давности истек, дело по существу даже не рассматривается и компенсация не положена.
В прошлом году было получено 221 заявление, из них в четырех случаях отказ был связан с пропущенным сроком. В этом году из 100 заявлений - два отказа по той же причине.
Предлагается изменить закон
Присяжный адвокат и ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдыня Карина Палкова подчеркнула, что даже одного случая, как у Эвии, достаточно, чтобы понять - закон требует изменений или по крайней мере введения исключений.
"Что мы понимаем из этой ситуации? Срок необходимо изменить! Два–три года это несоразмерно и не в интересах пациента. И второе: механизм компенсации не должен становиться абсолютной необходимостью. Важно прежде всего сокращать количество ошибок, совершаемых медиками", - отметила Палкова.
Она советует Эвии обращаться в суд.
"Фонд риска здравоохранения работает как страховой механизм. А если идти по гражданскому пути, тогда врачам придется предстать перед судом. Это два разных процесса", - пояснила адвокат.
Эвия разместила на портале manabalss.lv инициативу о продлении срока подачи иска о компенсации в соответствии с Законом о правах пациентов - с трех до восьми лет.
Эти изменения поддерживает и министр здравоохранения Хосам Абу-Мери ("Новое Единство"): "Любая инициатива должна быть рассмотрена. Я не знаю восемь лет или пять, это нужно оценить с юридической точки зрения. Ясно, что есть пациенты, у которых годами стоит один диагноз, а потом совсем другой."
"Закон не может стоять выше страданий человека или последствий неправильного лечения", - подытожила Эвия.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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