Видео Женщину четыре года лечили от неправильного вида рака: государство не выплатит компенсацию

Жалобу можно подать в течение двух лет после обнаружения вреда, но не позднее трех лет с момента его причинения. Эвия узнала о неправильном диагнозе только через четыре года.

"Этот закон необходимо изменить, чтобы никому не пришлось пережить то, что пришлось пройти мне. Я не видела, как растет мой ребёнок. Я ничего не видела, потому что все это время находилась в больнице", - говорит она.

В Инспекции пояснили, что если срок давности истек, дело по существу даже не рассматривается и компенсация не положена.

В прошлом году было получено 221 заявление, из них в четырех случаях отказ был связан с пропущенным сроком. В этом году из 100 заявлений - два отказа по той же причине.

Предлагается изменить закон

Присяжный адвокат и ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдыня Карина Палкова подчеркнула, что даже одного случая, как у Эвии, достаточно, чтобы понять - закон требует изменений или по крайней мере введения исключений.

"Что мы понимаем из этой ситуации? Срок необходимо изменить! Два–три года это несоразмерно и не в интересах пациента. И второе: механизм компенсации не должен становиться абсолютной необходимостью. Важно прежде всего сокращать количество ошибок, совершаемых медиками", - отметила Палкова.

Она советует Эвии обращаться в суд.

"Фонд риска здравоохранения работает как страховой механизм. А если идти по гражданскому пути, тогда врачам придется предстать перед судом. Это два разных процесса", - пояснила адвокат.

Эвия разместила на портале manabalss.lv инициативу о продлении срока подачи иска о компенсации в соответствии с Законом о правах пациентов - с трех до восьми лет.

Эти изменения поддерживает и министр здравоохранения Хосам Абу-Мери ("Новое Единство"): "Любая инициатива должна быть рассмотрена. Я не знаю восемь лет или пять, это нужно оценить с юридической точки зрения. Ясно, что есть пациенты, у которых годами стоит один диагноз, а потом совсем другой."

"Закон не может стоять выше страданий человека или последствий неправильного лечения", - подытожила Эвия.

Видео: Сюжет программы Panorāma