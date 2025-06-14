Трамп и Путин обсудили по телефону конфликт межу Израилем и Ираном

"Разговор продолжался около часа, если быть точным - 50 минут, был содержательным, откровенным и главное весьма полезным" - сообщает слова Ушакова Русская служба BBC со ссылкой на российские пропагандистские агентства.

"В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке", - добавил он.

Путин поздравил Трампа с Днем рождения, а также выразил готовность быть посредником между Израилем и Ираном. Российский диктатор также заявил, что готов продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.

Дональд Трамп также рассказал, что утром получил звонок от Путина, который поздравил его с днем рождения.

По словам Трампа, основной темой разговора стал Иран: "Намного меньше времени было потрачено на Россию/Украину, но это на следующую неделю".

"Он [Путин] считает, как и я, что эта война Израиля и Ирана должна закончиться, а я объяснил, что и его война [с Украиной] должна закончиться", - добавляет в заключение Трамп.