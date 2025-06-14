Израиль заявил о новых ударах по Ирану

"В настоящий момент мы наносим удары по нескольким объектам в Иране", - заявил на пресс-конференции бригадный генерал Эфи Дефрин после того, как Иран ответил на израильские удары волнами атак дронов и ракет.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "Тегеран будет в огне", если Иран продолжит ракетные обстрелы.

Ранее израильская армия сообщила, что в результате ударов были убиты девять высокопоставленных ученых и экспертов, связанных с ядерной программой Ирана. Посол Ирана при ООН заявил, что в результате атак погибли 78 человек, более 320 получили ранения.

В ответ Иран выпустил по Израилю волны беспилотников и баллистических ракет, нацеленных на Иерусалим и Тель-Авив. Израильская армия призвала мирных жителей укрыться в бомбоубежищах. По данным органов здравоохранения, погибли три человека, десятки получили ранения.

Министр обороны Кац, выступая после совещания с начальником Генштаба армии, заявил, что Иран заплатит высокую цену.

"Если [верховный лидер Ирана аятолла Али] Хаменеи продолжит обстрелы израильского тыла, то Тегеран сгорит", - сказал Кац.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в пятницу, 13 июня, заявил, что его цель устранить любую угрозу со стороны Ирана в отношении Израиля.

Он также призвал иранцев восстать против своих лидеров. Израиль, по его словам, приветствовал бы смену власти в Иране, даже если не стремится активно её добиться.

Удары Израиля ставят под сомнение дальнейшие переговоры между США и Ираном по ядерному соглашению. В воскресенье, 15 июня, в Омане планировалась встреча представителей обеих сторон. Иран заявил, что дальнейшие переговоры с США "лишены смысла".