Главное за 14 июня Новая доплата в счетах за электричество, штрафные баллы для водителей и TVNET из Тель-Авива

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Интересное чтиво:

12 июня в Рижском русском театре им. Михаила Чехова состоялись два культурных события: открытие персональной выставки художника Микелиса Мурниекса "Игра" в Галерее Театра Чехова и открытие нового арт-пространства Riga Art Pit-Stop @Chekhov Theatre, созданного в сотрудничестве с центром современного искусства Zuzeum. TVNET+ смог пообщаться с директором театра Даной Бйорк.

В пятницу, 13 июня, в квартале VEF выступила украинская звезда альтернативной поп-музыки ЛУНА. На концерте прозвучали не только новые песни, но и любимые хиты. Смотрите, кто там был!

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Еще до того, как по лондонским мостовым загрохотали копыта коней и зазвучал торжественный марш солдат, чтобы 14 июня отпраздновать день рождения короля Карла III парадом, достойным британской аристократии, в Риге на день раньше, 13 июня, монарха чествовали в романтичном поместье Нордекю. Посмотрите на эти яркие торжества!

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Почти каждый день в североамериканских СМИ появляется новая информация о возможном переходе Кристапа Порзиньгиса в другую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Не всему можно верить, некоторые новости - просто слухи или спекуляции, но дыма без огня не бывает. Уход латвийского игрока из "Бостон Селтикс" - вполне вероятный сценарий по финансовым причинам.

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Кажется, мы даже глазом моргнуть не успели, как уже наступил июнь, а это значит только одно - пляжный сезон, когда хочется влезть в купальник и красивое платье. Есть ли волшебная формула, как это сделать, если вы немного переели зимой? Профессору Анатолию Данилану есть что сказать!