Главное за 14 июня Новая доплата в счетах за электричество, штрафные баллы для водителей и TVNET из Тель-Авива

Уходящий день был насыщен важными событиями - в Латвии вводятся новые правила оплаты за балансировку электроэнергии, Дана Бйорк рассказала об актерах театра и связи Риги с Голливудом, а RUS TVNET рассказал, как прошли 27 часов под обстрелами в Тель-Авиве. Об этих и других новостях субботы, 14 июня, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
С 1 июля 2025 года в Латвии вводятся новые правила оплаты за балансировку электроэнергии. Они коснутся всех участников энергосистемы и направлены на более справедливое распределение затрат. Как это отразится на жителях, рассказывает портал LSM+.
Министерство сообщения подготовило проект новых правил, предусматривающих увеличение числа штрафных баллов, назначаемых водителям за превышение скорости, нарушения при обгоне, использование телефона во время вождения, недостаточную глубину протектора шин и другие нарушения, сообщает портал нормативных актов.
В прошлом году 730 девятиклассников не сдали выпускные экзамены и остались на второй год. При повторной сдаче 86% из них получили аттестаты. Программа Латвийского радио 4 "Домская площадь" узнала в школах и Минобразовании, как те помогают неуспевающим ученикам. Об этом сообщает портал LSM+.
Суд признал преступно нажитыми и конфисковал в пользу государства около 820 000 евро, сообщила агентству LETA прокуратура.
В случае выявления нарушений в работе избирательной системы и ее поддержке, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обещает оперативно отреагировать, сообщили агентству LETA в бюро.
За рубежом:
Ночью с четверга на пятницу, в 02:40, я села в автобус до аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, чтобы уже через три часа вылететь домой. Тогда ничто не предвещало, что следующие 27 часов станут для меня не только первым тревожным опытом в зоне боевых действий, прячась от баллистических ракет, но и временем опасного и важного поворота для всего региона Ближнего Востока.
Иранист, который много лет жил и работал в Иране, специально для Rus.Postimees прокомментировал начало военной операции Израиля против ядерных объектов Ирана. В частности, он рассказал о перспективе втягивания других стран в конфликт и о наличии ядерного оружия у Тегерана.
Гражданин Великобритании Вишвакумар Рамеш - единственный выживший после крушения рейса AI171 авиакомпании Air India - рассказал журналистам о произошедшем.
В результате ракетных ударов Ирана по территории Израиля погибла женщина и пострадали около 40 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова посла США в Израиле. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении в пятницу вечером, 13 июня, призвал иранский народ объединиться против действующего в стране режима, назвав его злым и деспотичным.
Криминальная полиция Финляндии подозревает троих членов экипажа танкера Eagle S в совершении преступлений, связанных с уничтожением имущества и нарушением телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах. Подозреваемым по-прежнему запрещено покидать страну, однако они отрицают любые обвинения, сообщает Yle.
Интересное чтиво:
12 июня в Рижском русском театре им. Михаила Чехова состоялись два культурных события: открытие персональной выставки художника Микелиса Мурниекса "Игра" в Галерее Театра Чехова и открытие нового арт-пространства Riga Art Pit-Stop @Chekhov Theatre, созданного в сотрудничестве с центром современного искусства Zuzeum. TVNET+ смог пообщаться с директором театра Даной Бйорк.
В пятницу, 13 июня, в квартале VEF выступила украинская звезда альтернативной поп-музыки ЛУНА. На концерте прозвучали не только новые песни, но и любимые хиты. Смотрите, кто там был!
Еще до того, как по лондонским мостовым загрохотали копыта коней и зазвучал торжественный марш солдат, чтобы 14 июня отпраздновать день рождения короля Карла III парадом, достойным британской аристократии, в Риге на день раньше, 13 июня, монарха чествовали в романтичном поместье Нордекю. Посмотрите на эти яркие торжества!
Почти каждый день в североамериканских СМИ появляется новая информация о возможном переходе Кристапа Порзиньгиса в другую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Не всему можно верить, некоторые новости - просто слухи или спекуляции, но дыма без огня не бывает. Уход латвийского игрока из "Бостон Селтикс" - вполне вероятный сценарий по финансовым причинам.
Кажется, мы даже глазом моргнуть не успели, как уже наступил июнь, а это значит только одно - пляжный сезон, когда хочется влезть в купальник и красивое платье. Есть ли волшебная формула, как это сделать, если вы немного переели зимой? Профессору Анатолию Данилану есть что сказать!
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