ЦИК отклонил ряд жалоб на проведение выборов в Риге

Кроме того, Степаненко рассказала, что в связи с неясными указаниями о подсчете голосов, возможно, на нескольких участках бюллетени были оставлены без присмотра в ночь выборов.

В свою очередь, LPV указала на множество возможных нарушений, в том числе наблюдателям не была предоставлена возможность наблюдать за подсчетом голосов, из-за неработающей системы многие избиратели не проголосовали, на избирательных участках не писали ручки и другие.

Глава LPV Айнарс Шлесерс считает, что электронную систему вообще не следовало использовать из-за заявленных в ходе предварительного голосования проблем, а результаты выборов следует признать несоответствующими.

На заседании была отклонена жалоба, поступившая от кандидата LPV в Тукумском крае. В заявлении кандидата были оспорены результаты и протоколы подсчета голосов. Юрисконсульт ЦИК Лига Лиепиня сказала, что при пересмотре протоколов нарушений не выявлено.

Также было отклонено заявление, поступившее от кандидатов в депутаты в Огрской краевой думе от Видземской партии. Кандидат в депутаты от Видземской партии Райвис Узулс подал жалобу на то, что не был засчитан голос, полученный по почте, поэтому следовало бы пересмотреть все результаты. В свою очередь, Эглайс пояснил, что голос по почте был выслан из Латвии, хотя такое голосование возможно только из-за границы.

Также было отклонено заявление от кандидата в депутаты Адажской краевой думы от "Нового Единства" Мартиньша Нейландса, который в своей жалобе призвал пересчитать голоса и проверить признанные недействительными голоса, а также информацию, представленную в протоколах выборов.

Представители ЦИК отметили, что при проверке протоколов подсчета голосов не было выявлено оснований сомневаться в соответствии и констатировано несовпадение по одному голосу, но было принято решение, что один голос в данном случае ни на что повлиять не мог.

Кроме того, были отклонены заявления отдельных кандидатов в депутаты от партии "Согласие", Партии центра и СЗК.

Все решения подлежат обжалованию в суде в трехдневный срок после их подготовки.

Как сообщалось, на предыдущем заседании ЦИК отклонила несколько поступивших жалоб на результаты выборов самоуправлений.