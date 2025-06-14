ЦИК отклонил ряд жалоб на проведение выборов в Риге

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня отклонила жалобы партии "Латвия на первом месте" (LPV), партии "Стабильности!" и объединения "Младолатыши" на проведение выборов самоуправлений в Риге.
Представитель партии "Cтабильностм!" Валентин Еремеев подал две жалобы, одну из которых ЦИК не рассмотрела вовремя и она будет рассмотрена еще на одном заседании в субботу в 17:30.
Кроме того, ЦИК отклонил восемь других поступивших жалоб, связанных с муниципальными выборами в других местах.
Жалоба Союза зеленых крестьян (СЗК) на проведение выборов в Юрмале была поддержана частично: принято решение пересчитать голоса на одном участке. А жалоба кандидатов в Олайнскую краевую думу от "Суверенной власти" и объединения "Младолатыши" не рассматривалась, так как была получена после установленного срока.
По словам лидера партии "Суверенная власть", которая стартовала на выборах вместе с объединением "Младолатыши", Юлии Степаненко в отношении жалобы, поданной объединением "Младолатыши", она получила от сотрудника одного из избирательных участков информацию о том, что сканер место сгиба бюллетеней засчитывал как пометку "за" или "против", а исправления в систему вручную внести было невозможно.
Степаненко отмечает, что это ставит под сомнение проведенный на всех избирательных участках подсчет голосов. При этом она не назвала конкретного участка или сотрудника, который предоставил эту информацию.
Кроме того, Степаненко рассказала, что в связи с неясными указаниями о подсчете голосов, возможно, на нескольких участках бюллетени были оставлены без присмотра в ночь выборов.
В свою очередь, LPV указала на множество возможных нарушений, в том числе наблюдателям не была предоставлена возможность наблюдать за подсчетом голосов, из-за неработающей системы многие избиратели не проголосовали, на избирательных участках не писали ручки и другие.
Глава LPV Айнарс Шлесерс считает, что электронную систему вообще не следовало использовать из-за заявленных в ходе предварительного голосования проблем, а результаты выборов следует признать несоответствующими.
На заседании была отклонена жалоба, поступившая от кандидата LPV в Тукумском крае. В заявлении кандидата были оспорены результаты и протоколы подсчета голосов. Юрисконсульт ЦИК Лига Лиепиня сказала, что при пересмотре протоколов нарушений не выявлено.
Также было отклонено заявление, поступившее от кандидатов в депутаты в Огрской краевой думе от Видземской партии. Кандидат в депутаты от Видземской партии Райвис Узулс подал жалобу на то, что не был засчитан голос, полученный по почте, поэтому следовало бы пересмотреть все результаты. В свою очередь, Эглайс пояснил, что голос по почте был выслан из Латвии, хотя такое голосование возможно только из-за границы.
Также было отклонено заявление от кандидата в депутаты Адажской краевой думы от "Нового Единства" Мартиньша Нейландса, который в своей жалобе призвал пересчитать голоса и проверить признанные недействительными голоса, а также информацию, представленную в протоколах выборов.
Представители ЦИК отметили, что при проверке протоколов подсчета голосов не было выявлено оснований сомневаться в соответствии и констатировано несовпадение по одному голосу, но было принято решение, что один голос в данном случае ни на что повлиять не мог.
Кроме того, были отклонены заявления отдельных кандидатов в депутаты от партии "Согласие", Партии центра и СЗК.
Все решения подлежат обжалованию в суде в трехдневный срок после их подготовки.
Как сообщалось, на предыдущем заседании ЦИК отклонила несколько поступивших жалоб на результаты выборов самоуправлений.
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