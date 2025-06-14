Видео Перед учениями "Запад" Россия усиливает глушение GPS-сигналов в странах Балтии

Орнитолог Юлиус Моркунас показывает, какие сигналы он получает от GPS-передатчиков, прикрепленных к птицам - на экране виден полный хаос.

"При приближении видно двух птиц, которые находятся в совершенно невозможных местах. Вот один канюк, другой летает по кругу, квадратами, восьмерками - какой-то кошмар", - рассказывает литовский орнитолог Юлиус Моркунас.

Это происходит потому, что в преддверии военных учений "Запад" Россия снова начинает глушить GPS-сигналы и искажать их данные.

Ошибки наблюдаются не только в указании местоположения птиц, но и в их скорости и высоте полета. Поэтому сейчас работа орнитологов невозможна.

"Невозможно ничего сделать. Наши исследователи, работающие с GPS-данными, не могут использовать координаты, потому что они абсолютно неправильные", - заметил орнитолог.

О GPS-помехах сообщают и пилоты самолетов. С января по май зарегистрировано более 2000 случаев, это резкий скачок по сравнению с прошлым годом.

Гражданская и военная авиация не полагается исключительно на GPS, поэтому в целом ежедневная работа не нарушена. Однако из-за помех пришлось отменить День авиации в Тельшяе.