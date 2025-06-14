Видео Перед учениями "Запад" Россия усиливает глушение GPS-сигналов в странах Балтии

В сентябре этого года Россия и Беларусь планируют совместные военные учения "Запад". Вокруг них ходит множество слухов, но при этом остается много неизвестного о возможной угрозе для стран Балтии. Одно уже ясно - фиксируются все более частые помехи в работе GPS-сигнала. В Литве их регулярно отмечают пилоты самолетов, суда, заходящие в порт Клайпеды, и даже орнитологи, сообщает TV3 Ziņas.
Орнитолог Юлиус Моркунас показывает, какие сигналы он получает от GPS-передатчиков, прикрепленных к птицам - на экране виден полный хаос.
"При приближении видно двух птиц, которые находятся в совершенно невозможных местах. Вот один канюк, другой летает по кругу, квадратами, восьмерками - какой-то кошмар", - рассказывает литовский орнитолог Юлиус Моркунас.
Это происходит потому, что в преддверии военных учений "Запад" Россия снова начинает глушить GPS-сигналы и искажать их данные.
Ошибки наблюдаются не только в указании местоположения птиц, но и в их скорости и высоте полета. Поэтому сейчас работа орнитологов невозможна.
"Невозможно ничего сделать. Наши исследователи, работающие с GPS-данными, не могут использовать координаты, потому что они абсолютно неправильные", - заметил орнитолог.
О GPS-помехах сообщают и пилоты самолетов. С января по май зарегистрировано более 2000 случаев, это резкий скачок по сравнению с прошлым годом.
Гражданская и военная авиация не полагается исключительно на GPS, поэтому в целом ежедневная работа не нарушена. Однако из-за помех пришлось отменить День авиации в Тельшяе.
Местные пилоты уверены, что помехи не должны повлиять на их способность действовать в кризисной ситуации.
Более серьезно ситуацию оценивает руководство Клайпедского порта. Для навигации корабли используют системы на основе искусственного интеллекта, которые работают именно с GPS-данными. В этом году в порту зафиксировано 24 серьезных инцидента, повлиявших на вход и выход судов.
"Когда возникают помехи, возможны два варианта. Первый - контур судна полностью исчезает, оно становится невидимым. Второй - на электронной морской карте судно отображается в совершенно другом месте. Бывали случаи, когда оно появлялось в центре Клайпеды, в Калининграде, хотя на самом деле стояло у входа в порт", - заметил представитель администрации порта Клайпеды.
В связи с этим здесь также вынуждены активнее использовать дополнительные технологии, а также радары и лоцманов.
GPS-помехи зафиксированы по всей Балтии. Литва от имени всех стран региона обратилась за помощью к Международному союзу электросвязи. Пока без ощутимых результатов.
В Литве считают, что неспособность ООН действовать в контексте войны в Украине означает, что странам, граничащим с Россией, возможно, придется просто научиться жить с этой реальностью.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
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