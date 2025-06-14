С июля счета за электричество немного вырастут: введена новая плата

С 1 июля 2025 года расходы на балансировку электроэнергии в Латвии больше не будет покрывать оператор AST, а их распределят между всеми участниками рынка в зависимости от объема потребления и создаваемого дисбаланса.

Причина изменений в нестабильности выработки энергии от солнца и ветра. Но частый запуск турбины ТЭЦ-2 при смене погоды технически невозможен.

"Если ТЭЦ вообще не включена, запустить ее за три минуты, чтобы осуществить автоматический резерв нельзя, поэтому она и не присоединяется в конкретный период. Также и с другими технологиями с гидроэлектростанциями, солнечными и ветровыми станциями", - сказала член правления Augstsprieguma tīkls Гатис Юнгханс.

Поэтому вводится фиксированная доплата, которая для домашних хозяйств с потреблением около 100 кВт·ч в месяц составит около 30 евроцентов в месяц.

С октября появятся батареи для балансировки, а пока недовольство выражают представители Федерации возобновляемой энергии, так как при ошибках в прогнозах им придется платить больше.