Израиль надеется на восстание иранцев против режима. Возможно ли это?

Среди фигур, которые Израиль может рассматривать в качестве предпочтительных альтернатив, — бывший наследный принц Мохаммед Реза Пехлеви, сын последнего шаха. Он живет в изгнании, пытается заручиться поддержкой западных стран и даже посещал Израиль. Но несмотря на определенную популярность среди части иранцев, пока нет признаков, что его фигура может стать центром притяжения для оппозиционного движения.

Есть также группировка «Моджахедин-э Халк» (МЕК) — леворадикальная оппозиция в изгнании, выступающая против Исламской Республики, но также и против реставрации монархии. В 1980-х МЕК поддержали Саддама Хусейна во время ирано-иракской войны, что до сих пор остается пятном на их репутации в глазах многих иранцев. У группы есть влиятельные сторонники в США, некоторые из них близки к лагерю президента Дональда Трампа, однако их влияние на нынешнюю вашингтонскую администрацию заметно снизилось.

Существуют и другие политические силы — от сторонников светской демократии до сторонников парламентской монархии. Но сегодня ни одна из этих групп не обладает достаточной поддержкой или организованностью для захвата власти, констатирует Азими.

По мнению Майкла Сингха, в настоящее время никто не знает, какие именно условия могут привести к реальному объединению оппозиции.