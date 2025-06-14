Фото и Видео Должностные лица у Музея оккупации почтили память жертв коммунистического геноцида

Он отметил, что 14 июня - один из самых суровых дней в истории Латвии. "Депортации, ходе которых более 15 000 жителей Латвии в вагонах для скота были увезены из Латвии в Сибирь, Казахстан, в обширную империю советского зла, до сих пор эхом отражаются в душе нашего народа".

Те, же, кто остался дома, годами не имели возможности узнать о судьбе уехавших. Было непонятно, было тревожно за тех, кто уехал: живы ли они, что с ними произошло. И это была еще одна страшная традиция преступного советского режима: не только репрессировать тех, кого посчитали виновными, но и не предоставлять никаких сведений их родным и близким, отметил президент.

"Но дух народа был жив. Люди вернулись. Люди рассказывали о том, что произошло. И мы продолжаем выяснять, что произошло с теми, кто не вернулся", - отметил Ринкевич, подчеркнув, что сегодня мы чтим и склоняем головы перед всеми сосланными и благодарим тех, кто рассказывает школьникам, молодым поколениям о пережитом, а также о том, что наша обязанность - сохранить историческую память.

Но и нынешнее время снова тревожно, обращает внимание президент, отмечая, что в это время нет места ни халатности, ни безответственности тогда, когда мы говорим о будущем и безопасности нашей страны.

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Сегодня исполняется 84 года со дня депортации 14 июня 1941 года, когда пострадали 15 425 жителей Латвии: латыши, евреи, русские, поляки, в том числе 3751 ребенок в возрасте до 16 лет.

Во время ссылки мужчины были отделены от семей и отправлены в лагеря ГУЛАГа, где многих приговорили к высшей мере наказания, а других - к заключению в лагере.

14 июня 1941 года в Сибирь вывезли тысячи семей из Риги и окрестностей. Примерно 9300 человек, запертых в вагонах для скота, в этот день были высланы со станции Торнякалнс в долгий и мучительный путь в Сибирь, откуда мало кому посчастливилось вернуться домой после долгих лет голода, морозов, болезней и тяжелой работы.

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