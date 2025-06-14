Фото и Видео Должностные лица у Музея оккупации почтили память жертв коммунистического геноцида

14 июня президент Латвии Эдгар Ринкевич, а также другие должностные лица приняли участие и выступили с речами на Дне памяти жертв коммунистического геноцида у мемориала жертвам советской оккупации Vēstures taktīla. Отдать дань памяти жертвам прибыли также спикер Сейма Дайга Миериня и депутаты.
В пятницу на ежегодной конференции фонда "Дети Сибири" премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") подчеркнула: "Мы ничего не забыли и никогда не забудем. История нашего народа учит быть бдительными. Беречь свободу. Твердо отстаивать демократические ценности, свою страну, язык и достоинство".
Она также отметила, что, к сожалению, ужасы войны снова затрагивают Европу. "Мы видим, насколько легко может повториться то, что, казалось бы, было однозначно осуждено. Мы снова видим детей, вынужденных покидать свои дома. Видим разлученные семьи, разрушенные судьбы.
То, что происходит в Украине, не далеко от нас ни географически, ни по-человечески. Это напоминание и предупреждение - историю нельзя забывать", - подчеркнула премьер.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в день памяти жертв коммунистического геноцида на мероприятии у мемориала жертв советской оккупации Vēstures taktīla заявил, что сейчас время для серьезных дел по укреплению безопасности нашей страны, чтобы никогда не повторилась и даже не была допущена возможность повторения 14 июня таким, каким этот день оказался в относительно недавнем прошлом.
Он отметил, что 14 июня - один из самых суровых дней в истории Латвии. "Депортации, ходе которых более 15 000 жителей Латвии в вагонах для скота были увезены из Латвии в Сибирь, Казахстан, в обширную империю советского зла, до сих пор эхом отражаются в душе нашего народа".
Те, же, кто остался дома, годами не имели возможности узнать о судьбе уехавших. Было непонятно, было тревожно за тех, кто уехал: живы ли они, что с ними произошло. И это была еще одна страшная традиция преступного советского режима: не только репрессировать тех, кого посчитали виновными, но и не предоставлять никаких сведений их родным и близким, отметил президент.
"Но дух народа был жив. Люди вернулись. Люди рассказывали о том, что произошло. И мы продолжаем выяснять, что произошло с теми, кто не вернулся", - отметил Ринкевич, подчеркнув, что сегодня мы чтим и склоняем головы перед всеми сосланными и благодарим тех, кто рассказывает школьникам, молодым поколениям о пережитом, а также о том, что наша обязанность - сохранить историческую память.
Но и нынешнее время снова тревожно, обращает внимание президент, отмечая, что в это время нет места ни халатности, ни безответственности тогда, когда мы говорим о будущем и безопасности нашей страны.
Сегодня исполняется 84 года со дня депортации 14 июня 1941 года, когда пострадали 15 425 жителей Латвии: латыши, евреи, русские, поляки, в том числе 3751 ребенок в возрасте до 16 лет.
Во время ссылки мужчины были отделены от семей и отправлены в лагеря ГУЛАГа, где многих приговорили к высшей мере наказания, а других - к заключению в лагере.
14 июня 1941 года в Сибирь вывезли тысячи семей из Риги и окрестностей. Примерно 9300 человек, запертых в вагонах для скота, в этот день были высланы со станции Торнякалнс в долгий и мучительный путь в Сибирь, откуда мало кому посчастливилось вернуться домой после долгих лет голода, морозов, болезней и тяжелой работы.
Галерея: Мероприятие у мемориала жертв советской оккупации Vēstures taktīla
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