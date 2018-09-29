По данным издания, Канев узнал, что его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа президента РФ Владимира Путина и подготовке теракта против главы государства. Сейчас Канев находится в Прибалтике. Сам журналист сообщил, что он в отпуске в безопасном месте, сообщает радиостанция "Эхо Москвы".

Канев работал в Центре управления расследованиями (ЦУР), ранее финансировавшемся Михаилом Ходорковским. С ЦУР сотрудничали репортеры Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, работавшие над расследованием о деятельности ЧВК Вагнера в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и убитые там в конце июля 2018 года.

Сергей Канев состоял в контакте с расследовательской группой, которая из Лондона выясняла обстоятельства произошедшего и передавала в Москву часть сведений по этому делу.

Кроме того, журналист работает в некоммерческом проекте Ходроковского "Досье" и участвовал в недавнем расследовании The Insider и Bellingcat, пришедших к выводу, что настоящее имя предполагаемого сотрудника ГРУ Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей - Анатолий Чепига, он полковник и Герой России.

О том, что один из журналистов, ведущий расследование событий в ЦАР, "попал в очень жесткую провокацию", сообщил сам Ходорковский телеканалу "Дождь".

"Ведение этого расследования из Москвы, на мой взгляд, является крайне опасным. Наш центр расследования расположен в Лондоне, в Москву мы даем только отдельные поручения, но даже эти отдельные поручения привели к тому, что наш журналист попал в очень жесткую провокацию, связанную с попыткой обвинения его в организации теракта против главы государства. И нам пришлось его вывозить из страны", - сказал бизнесмен.

Канев ранее на этой неделе и сам выразил опасение, что на него заведут уголовное дело, но не из-за расследования гибели журналистов в ЦАР, а из-за разоблачения Боширова-Чепиги. Об этом он заявил после того, как "Росбалт" сообщил, что ФСБ решила выяснить, кто "слил" в СМИ личные данные Боширова и его коллеги и спутника по поездке в Солсбери Александра Петрова.

"Скорее всего, будет заведено уголовное дело по статье о разглашении гостайны и авторов расследования, включая меня и [главного редактора The Insider] Романа Доброхотова, будут искать и привлекут", - предположил тогда Канев. При этом он отметил, что затеянная ФСБ проверка - лучшее доказательство того, что Петров и Боширов действительно являются сотрудниками военной разведки ГРУ.