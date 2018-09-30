Женщины во всем мире уже на протяжении долгого времени пытаются бороться с мужчинами, которые в общественном транспорте сидят с широко расставленными ногами.

Первыми по-настоящему серьезными жертвами возмущенных дам стали жители Санкт-Петербурга, которые отгребли, что называется, по полной за всех мужиков.

"Для акции понадобилось 30 литров воды, в которых было разведено 6 литров отбеливателя. Эта смесь в 100 раз концентрированнее, чем любые средства, которые используют хозяйки для уборки дома. Минута - и пятна на одежде обеспечены", - говорится в описании к видео.

Как видно на кадрах, девушка в метро (подруга Анны Довгалюк - актриса Мария Рейн. - Прим ред.) обливает из бутылки всех мужчин, сидящих с широко раздвинутыми ногами, причем целенаправленно - в "то самое место".

Не удивительно, что у многих пострадавших столь дерзкая выходка героини вызвала по меньшей мере шок, а у кого-то и явную агрессию.