Вс, 30.09.2018
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Раздвинул ноги? Получи! Смелая акция молодой россиянки всколыхнула Сеть Мужики в ярости!

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ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Петербургская студентка и блогер Анна Довгалюк, позиционирующая себя как общественный активист, выступающий за права женщин и против дискриминации в любой ее форме, на своем YouTube-канале разместила ролик, на котором запечатлено, как следует бороться с так называемым "проявлением мужского доминирования".

Женщины во всем мире уже на протяжении долгого времени пытаются бороться с мужчинами, которые в общественном транспорте сидят с широко расставленными ногами.

Первыми по-настоящему серьезными жертвами возмущенных дам стали жители Санкт-Петербурга, которые отгребли, что называется, по полной за всех мужиков.

"Для акции понадобилось 30 литров воды, в которых было разведено 6 литров отбеливателя. Эта смесь в 100 раз концентрированнее, чем любые средства, которые используют хозяйки для уборки дома. Минута - и пятна на одежде обеспечены", - говорится в описании к видео.

Как видно на кадрах, девушка в метро (подруга Анны Довгалюк - актриса Мария Рейн. - Прим ред.) обливает из бутылки всех мужчин, сидящих с широко раздвинутыми ногами, причем целенаправленно - в "то самое место".

Не удивительно, что у многих пострадавших столь дерзкая выходка героини вызвала по меньшей мере шок, а у кого-то и явную агрессию.

Комментарии под этим видео тоже весьма неоднозначные - мнения разделились, и это понятно. А что думаете вы?

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