Петербургская студентка и блогер Анна Довгалюк, позиционирующая себя как общественный активист, выступающий за права женщин и против дискриминации в любой ее форме, на своем YouTube-канале разместила ролик, на котором запечатлено, как следует бороться с так называемым "проявлением мужского доминирования".
Женщины во всем мире уже на протяжении долгого времени пытаются бороться с мужчинами, которые в общественном транспорте сидят с широко расставленными ногами.
Первыми по-настоящему серьезными жертвами возмущенных дам стали жители Санкт-Петербурга, которые отгребли, что называется, по полной за всех мужиков.
"Для акции понадобилось 30 литров воды, в которых было разведено 6 литров отбеливателя. Эта смесь в 100 раз концентрированнее, чем любые средства, которые используют хозяйки для уборки дома. Минута - и пятна на одежде обеспечены", - говорится в описании к видео.
Как видно на кадрах, девушка в метро (подруга Анны Довгалюк - актриса Мария Рейн. - Прим ред.) обливает из бутылки всех мужчин, сидящих с широко раздвинутыми ногами, причем целенаправленно - в "то самое место".
Не удивительно, что у многих пострадавших столь дерзкая выходка героини вызвала по меньшей мере шок, а у кого-то и явную агрессию.
Комментарии под этим видео тоже весьма неоднозначные - мнения разделились, и это понятно. А что думаете вы?