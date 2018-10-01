Следующая встреча с Бэгнеллом состоялась в номере отеля, где Скрипаль передал британскому разведчику чертеж и описал структуру ГРУ. Так у MI6 впервые за 30 лет появился агент в российской военной разведке под кодовым именем Forthwith (в переводе с английского - "немедленно", "тотчас").

В дальнейшем встречи проходили в явочной квартире, за каждую Скрипаль получал несколько тысяч долларов. В 1996 году россиянин вернулся в Москву и стал руководителем управления кадров ГРУ, что сделало его еще более ценным агентом, так как теперь он знал о миссиях разведчиков ГРУ за рубежом.

Невидимые чернила

Однако по прибытии в Москву пользоваться традиционными средствами коммуникации со связными стало опасно, поэтому Скрипаль воспользовался старым добрым шпионским методом - невидимыми чернилами.

В 1997 году, когда его ныне покойная супруга Людмила с дочерью Юлией уехала в отпуск в Испанию, Скрипаль передал через нее Бэгнеллу в подарок книгу, страницы которой были испещрены скрытыми письменами. По словам Урбана, Скрипаль уверял, что его жена не подозревала о секретном содержимом книжки.

За предоставленные таким образом сведения Скрипаль получил "тысячи долларов" наличными. В частности, он указал на агентов ГРУ в Лондоне, а также рассказал о противостоянии ГРУ с новообразованной ФСБ.

На следующий год Скрипаль передал через отдыхавшую в Малаге Людмилу второй исписанный невидимыми чернилами том. По утверждению экс-полковника, он лишь дважды пользовался таким средством связи.

С появлением на политическом горизонте Владимира Путина Скрипаль в 1999 году покинул ГРУ, но остался полезен британской разведке. В 2000 году в Малаге Бэгнелл в связи со своим повышением перепоручил экс-полковника новому связному Стивену Джонсу (имя тоже ненастоящее), и тот сразу перешел к делу - потребовал всю известную Скрипалю информацию о новом президенте РФ.

Хотя Путин с приходом к власти взял ФСБ под личный контроль и призвал "давить" предателей, у Скрипаля все же остались лазейки для выуживания полезных сведений. Экс-разведчик рассказывал Урбану, что ему достаточно было встретиться с бывшими сослуживцами и спросить, как дела у "того-то и того-то".

Скрипаль передавал Джонсу новости вплоть до 2004 года во время "деловых поездок" или семейных отпусков в Испании, Португалии, на Мальте, в Испании и Турции. В публикации говорится, что за четыре года таких встреч было семь или восемь, за каждую Скрипаль получал 3 тысячи долларов.

Все изменилось после 9/11. Первый "звоночек"

После теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года западные спецслужбы резко переключились на джихадистов, и внутренние события в РФ отошли далеко на задний план. По словам источника Урбана в Белом доме, известные Скрипалю сведения остались интересны только "горстке ботаников" из контрразведки.

Тем не менее в октябре 2004 году Скрипаль встретился в турецком Измире с Джонсом, и тот сообщил ему сенсационные новости: ФСБ арестовала и допросила давнего коллегу Скрипаля - завербованного испанской разведкой сотрудника посольства в Мадриде. Позже он был найден мертвым в военном госпитале в России со следами удушения.