Главное за 21 декабря PMLP выдало распоряжения о выезде 76 россиянам, атака на ярмарку в Германии и что рижане загадали на 2025-й

На Рождество и в первый день Нового года в крупнейших торговых центрах Риги изменятся часы работы, следует из информации, собранной агентством LETA.

За рубежом:

Водитель автомобиля, наехавшего на полной скорости на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, - уроженец Саудовской Аравии. Он работал в Германии врачом-психиатром.

Сколько витков конфронтации между Западом и Россией поместится в оставшиеся полтора месяца до инаугурации Трампа. Третья мировая уже здесь, или еще нет. И насколько оправданы страхи тех, кто опасается вторжения ВС РФ в страны Балтии. Об этом Rus.Postimees поговорил с политологом Екатериной Шульман.

В России утром в субботу, 21 декабря, как минимум восемь беспилотников атаковали столицу Татарстана Казань, часть из них попала в жилые дома.

Впервые за время войны с Россией Вооруженные силы Украины провели наземную наступательную операцию, используя вместо пехоты только роботизированные боевые системы, сообщает вашингтонский Институт изучения войны (ISW).

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Певица была соучредителем фирмы, которая занималась салонами красоты, продавала косметику, мебель и аксессуары. В сентябре 2024 года ее компаньон Шираз Мамедов подал иск в суд, чтобы исключить ее из участников компании, пишет портал Limon.

"Жизнь непредсказуема. Я не мог предположить, что я буду жить два года в Лос-Анджелесе", - говорит музыкант и поэт Вася Обломов, который в 2022 году был вынужден покинуть Россию.