Наступили долгожданные выходные, но в Латвии и в мире продолжают происходить важные события - на рождественскую ярмарку в Германии совершено нападение, PMLP выдало 76 распоряжений о выезде гражданам России, а RUS TVNET узнал о желаниях рижан в 2025 году. Об этих и других новостях субботы, 21 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 21 декабря ⟩ PMLP выдало распоряжения о выезде 76 россиянам, атака на ярмарку в Германии и что рижане загадали на 2025-й
Новости Латвии:
RUS TVNET в последний раз в этом году вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, подвели ли они итоги уходящего года и какие планы и цели поставили на 2025-й. Ответы смотрите на видео!
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) на данный момент выдало 76 распоряжений о выезде гражданам России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали никаких документов для получения вида на жительство в Латвии, сообщает агентство LETA.
В пятницу, 20 декабря, у школьников по всей Латвии завершилась первая половина учебного года. Ученики получили выписки с оценками в e-klase. В этом году во всех школах введен ранее отложенный порядок оценки, согласно которому пересдача контрольных работ больше не разрешена. Ученики и педагоги признают, что это создает дополнительный стресс, сообщает портал Lsm.lv.
Цены на масло продолжают бить новые рекорды. В настоящее время масло в магазинах стоит в среднем от 16 до 17 евро за килограмм, а стоимость одной упаковки, если только это не акционная цена, составляет около трех евро.
На Рождество и в первый день Нового года в крупнейших торговых центрах Риги изменятся часы работы, следует из информации, собранной агентством LETA.
За рубежом:
Водитель автомобиля, наехавшего на полной скорости на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, - уроженец Саудовской Аравии. Он работал в Германии врачом-психиатром.
Сколько витков конфронтации между Западом и Россией поместится в оставшиеся полтора месяца до инаугурации Трампа. Третья мировая уже здесь, или еще нет. И насколько оправданы страхи тех, кто опасается вторжения ВС РФ в страны Балтии. Об этом Rus.Postimees поговорил с политологом Екатериной Шульман.
В России утром в субботу, 21 декабря, как минимум восемь беспилотников атаковали столицу Татарстана Казань, часть из них попала в жилые дома.
Впервые за время войны с Россией Вооруженные силы Украины провели наземную наступательную операцию, используя вместо пехоты только роботизированные боевые системы, сообщает вашингтонский Институт изучения войны (ISW).
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В конце 2024 года бокс позаботился о десерте - реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри. Это одно из самых громких противостояний XXI века в тяжелом весе. Масштаб поединка подтверждается как вниманием, которое он приковал к себе во всем мире (не только со стороны тех, кто интересуется этим видом спорта), так и количеством денег, окружающих его. Усик и Фьюри заработали огромное состояние, когда впервые встретились. За второе противоборство им достанется еще большая сумма денег.
Молодой латвийский вратарь Роберт Кравалис получил серьезные травмы в результате автомобильной аварии в США в среду, 18 декабря, сообщил клуб Хоккейной лиги США (USPHL) "Уилкс-Барре/Скрэнтон Найтс" на своей странице в Facebook в пятницу.
Сентябрь 1932 года. Одиннадцать пар ботинок качаются высоко над панорамой Нью-Йорка. Внизу весь город, всю страну охватила безработица и незнание в виде Великой депрессии, однако на 49-й улице на западе Нью-Йорка создается так называемая опора надежды - небоскреб в стиле Art Deco, который в конце концов станет главной постройкой Рокфеллер-центра. Строители едят в обеденный перерыв, прикуривают сигареты и болтают. На знаменитой фотографии выглядит так, что их абсолютно не тревожит избранное место отдыха - узкая железная балка высоко над городскими улицами. Однако история, которая скрывается за этой фотографией, непонятная, таинственная и захватывающая.
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