Финляндия: Граница с РФ останется закрытой на неопределенный срок

По его словам, граница или отдельные пункты пропуска не могут быть открыты до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение с Россией.

Премьер-министр пояснил, что на практике это будет означать, что Россия больше не будет пускать мигрантов на границу без необходимых въездных документов. По его словам, на данный момент известно, что Россия продолжит пропускать мигрантов через пограничные пункты, если их откроют.

Прошлой осенью почти 1000 нелегальных иммигрантов прибыли на восточную границу Финляндии с Россией без виз. Приток иммигрантов организовала Россия, пытаясь дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!