Пн, 1.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В результате индексации пенсии повысятся на 8-23 евро

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Пенсионеры в парке

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В результате индексации пенсии в Латвии повысятся в среднем на 8-23 евро, сообщила в в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Яна Муйжниеце.

Чем больше трудовой стаж и размер пенсии, тем больше будет ее повышение, подчеркнула она, напомнив, что индексируется весь размер пенсии, не превышающий 382 евро.

Индексируются все пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет и по случаю потери кормильца, начисленные или перерассчитанные до 30 сентября конкретного года.

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