В результате индексации пенсии повысятся на 8-23 евро
1 октября 2018, 9:33
В результате индексации пенсии в Латвии повысятся в среднем на 8-23 евро, сообщила в в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Яна Муйжниеце.
Чем больше трудовой стаж и размер пенсии, тем больше будет ее повышение, подчеркнула она, напомнив, что индексируется весь размер пенсии, не превышающий 382 евро.
Индексируются все пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет и по случаю потери кормильца, начисленные или перерассчитанные до 30 сентября конкретного года.