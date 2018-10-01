Пн, 1.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

В Финляндии популярность набирают группы дневного сна для взрослых

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Сон на рабочем месте.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

В Финляндии популярность набирают группы дневного сна для взрослых, пишет Yle. Полчаса на сон посреди рабочего дня стали выделять во многих коммерческих компаниях, а также в церквях и в школах.

Помимо этого, в центре Хельсинки с недавних пор стали проводится специальные платные занятия участники которых могут погрузиться в сон и расслабиться в разгар рабочих часов. Занятия проводятся под руководством инструктора.

«Сложно заставить себя расслабиться, а под руководством тренера это сделать проще даже посреди рабочего дня. Инструктор в такой ситуации на вес золота, потому что именно он делает возможной эту ментальную паузу, этот мини-отпуск, получасовой перерыв», – говорит Тиина Вайнио из компании Sofia Future Farm, огранизующей эти занятия.

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