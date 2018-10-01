ВЛ-ТБ/ДННЛ не поддерживает переизбрание Вейониса
1 октября 2018, 10:43
Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) не поддерживает переизбрание Раймонда Вейониса на второй президентский срок, заявил в интервью агентству ЛЕТА лидер объединения Райвис Дзинтарс.
Он добавил, что кандидатурой ВЛ-ТБ/ДННЛ на президентский пост является судья Суда ЕС Эгил Левитс, если он еще раз согласится выдвигаться на пост президента.
По словам Дзинтарса, президент должен быть "лидером, вдохновителем, стратегом".
Нацобъединение поддерживает избрание президента открытым голосованием, а лично Дзинтарс - и идею о всенародном избрании президента.