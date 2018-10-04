Родители, это КЕНДАМА! Возможно, новый спиннер

Тоже так себе название - попробуй запомни! Но, возможно, скоро это будет очень на слуху, так как в определенной возрастной категории уже начинает стремительно распространяться.

Что же это за зверь такой? Рассказываем!

Кендама — это классическая японская игрушка, она состоит из рукоятки с двумя выступающими чашами и шарика, привязанного веревкой. Шар ("тама") держится на шипе и имеет отверстие. Ручка, похожая на молоточек, называется "Кен". У кена есть три чашки, две располагаются по бокам, а третья на конце ручки. Большая чашка называется "Озара", средняя — "Козара", а самая маленькая, расположенная на конце — "Чузара".

Ребята, которые любят проводить свободное время в скейтпарках на роликах, скейтбордах и скутерах, играют с такой штукой с этого лета. Понемногу она начинает перебираться и в школы.

Школьники рассказывают, что пока учителя не делали замечаний за такие игры на переменах - скорее даже наоборот с любопытством разглядывают, как проходит процесс, и словно одобряют - все лучше "залипания в гаджетах".

Трудно сказать, добьется ли эта игра такой же популярности как спиннер, но однажды скейтеры уже были основоположниками повсеместного интереса. Именно они первыми оценили кеды VANS Old Skool, в которых теперь пол Риги ходит... Может, и с кендамой так будет, и она станет востребованной не только в определенной "тусовке", а повсеместно.