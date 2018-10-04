Чт, 4.10.2018
Не секрет, что заблокировать в "час икс" именно Сувалкский коридор, лишив Балтию единственного наземного транзита в "большую" континентальную Европу - давняя мечта престарелых "ястребов" из Генштаба РФ. Иван Пауков, комментатор TVNET

Родители, это КЕНДАМА! Возможно, новый спиннер

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот

Помните, как в прошлом году случился ажиотаж на спиннеры? Странные развлекательные вращающиеся игрушки, которые появились практически у каждого уважающего себя школьника, да и не в одном экземпляре... К концу 2017 года продавцы сообщали, что закупленные ящики со спиннерами уже можно выкидывать - популярность сошла на нет. А мы спешим вам рассказать о потенциально новом спиннере - КЕНДАМЕ!

Тоже так себе название - попробуй запомни! Но, возможно, скоро это будет очень на слуху, так как в определенной возрастной категории уже начинает стремительно распространяться.

Что же это за зверь такой? Рассказываем!

Кендама — это классическая японская игрушка, она состоит из рукоятки с двумя выступающими чашами и шарика, привязанного веревкой. Шар ("тама") держится на шипе и имеет отверстие. Ручка, похожая на молоточек, называется "Кен". У кена есть три чашки, две располагаются по бокам, а третья на конце ручки. Большая чашка называется "Озара", средняя — "Козара", а самая маленькая, расположенная на конце — "Чузара".

Суть игры - словить шар на разные чашки и на шип в разных последовательностях. Говорят, игра с кендамой успокаивает и тренирует ловкость и координацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sweetskendamas pro models available on kekekendama.com link in bio

A post shared by Ke Ke Kendama shop (@kekekendama) on

Ребята, которые любят проводить свободное время в скейтпарках на роликах, скейтбордах и скутерах, играют с такой штукой с этого лета. Понемногу она начинает перебираться и в школы. 

Школьники рассказывают, что пока учителя не делали замечаний за такие игры на переменах - скорее даже наоборот с любопытством разглядывают, как проходит процесс, и словно одобряют - все лучше "залипания в гаджетах".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ginters_kendama before 😴😴😴

A post shared by Ke Ke Kendama shop (@kekekendama) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 whats good @wavyroach 🌍🌍🌍

A post shared by Ke Ke Kendama shop (@kekekendama) on

Трудно сказать, добьется ли эта игра такой же популярности как спиннер, но однажды скейтеры уже были основоположниками повсеместного интереса. Именно они первыми оценили кеды VANS Old Skool, в которых теперь пол Риги ходит... Может, и с кендамой так будет, и она станет востребованной не только в определенной "тусовке", а повсеместно.

Мы предупредили!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ